Actor Jorge Molina confiesa su desesperanza en Cuba: “Mis hijas me preguntan por qué seguimos aquí”

El actor y realizador cubano Jorge Molina ha vuelto a conmover con sus palabras sobre la difícil realidad que enfrenta en Cuba, cuestionándose por qué sigue en la isla, a pesar de todo.
En una entrevista con el periodista Michel Hernández, el reconocido cineasta confesó sentirse sumido en una profunda desesperanza ante la falta de oportunidades y el deterioro del panorama cultural cubano.
“Siempre me he preguntado qué va a pasar conmigo. No sé hacer más nada que arte. Que tu profesión no sea valorada es duro. Soy un ser humano y tengo mis caídas. Nunca he pensado matarme porque soy cobarde, pero me deprimo con cojones y creo que es normal. No ver la luz es duro. Mis hijas me preguntan por qué seguimos aquí y me dicen que estoy loco", confesó Molina.
Explicó además que sus hijas han valorado abandonar el país, como otros miles de jóvenes cubanos, porque no tienen expectativas. "He tratado de encaminarlas, pero la realidad va por otro lado”, declaró Molina en el fragmento compartido por Hernández en Facebook.
El actor reveló además que en su última película participó casi toda su familia, destacando la fuerte unión entre ellos pese a las adversidades: “Ellas me respetan y tenemos como familia una gran dinámica”, expresó con emoción.
El reto de ser cineasta en Cuba
Molina, nacido en Santiago de Cuba en 1966, es uno de los realizadores más singulares y polémicos del país. Estudió en el Instituto Estatal de Cine de Moscú y luego en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde se graduó en 1992.
Es una figura de culto dentro del cine cubano, con una filmografía que se mueve entre el terror, la ciencia ficción y el erotismo, géneros escasamente explorados en la cinematografía nacional. Su obra ha sido sistemáticamente marginada por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), quedando fuera de los circuitos oficiales de distribución.
En una entrevista concedida a CiberCuba, Molina se definió como un “cineasta alternativo”, un título que refleja su resistencia y su independencia creativa frente al control cultural del régimen.
