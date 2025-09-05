"Lo ha perdido todo": Cubana embarazada suplica ayuda desde Houston

Una cubana embarazada que se encuentra actualmente en Houston, Texas, pidió a la comunidad en un desgarrador testimonio en el que aseguró haber perdido los ahorros que tenía guardados mientras vivía alquilada en Carolina del Norte.

El caso fue visibilizado por el influencer cubano @dairon_cano_aguila, quien se ha convertido en una figura clave para dar voz a cubanos en situaciones de vulnerabilidad dentro de Estados Unidos. En esta ocasión, compartió el testimonio de la joven en un video que ha provocado una oleada de reacciones solidarias.

"Yo estaba viviendo allá arriba en Carolina, en el trabajo no pude seguir trabajando por el tema del permiso de trabajo", explicó la mujer, entre lágrimas. A ello se sumaron problemas de salud relacionados con el embarazo, que la llevaron a ser hospitalizada.

Asegura, además, que perdió estando rentada con una señora 7,860 dólares que había logrado reunir. Al contactar a la policía, asegura, le informaron que el proceso para investigar el caso podría demorar entre dos y tres años. “Lo único que podía hacer era esperar y esperar y ya yo no tengo más paciencia, ya no puedo”.

Actualmente, está acogida por amistades en Houston, pero desea independencia para criar a su hijo. “Quiero vivir sola, cuidar a mi bebé sola… uno no se siente igual cuando no tiene lo de uno”, afirmó.

Durante el encuentro, no pudo contener el llanto. “Yo pensé que usted no iba a venir. Usted fue la última esperanza. Yo lo llamé, yo le escribí a todo el mundo y nadie nada...”, dijo al influencer mientras se abrazaban.

Dairon Cano, por su parte, hizo un llamado a la comunidad para apoyarla económicamente. “Esta madre ha pasado por momentos duros, difíciles. Toda persona que le pueda brindar una ayudita, para su bebé que viene en camino…”, pidió en la grabación.

El video ha generado decenas de comentarios, muchos de ellos conmovidos por la situación. “Dios mío qué dolor me da, solo las que somos madres sabemos cuánto duele”, escribió una usuaria. “Hasta en lo poquito que pueda, le pondré algo”, comentó otra. “¿Dónde hay que mandar la plata?”, preguntó un tercero.

Este nuevo testimonio se suma a una larga lista de historias que @dairon_cano_aguila ha compartido en los últimos meses, y que reflejan la dura realidad de muchos cubanos en Estados Unidos, especialmente mujeres, madres solteras y emprendedores.

En julio, también mostró el caso de una madre cubana en Tampa, que quedó sola con tres hijos y un esposo gravemente enfermo del corazón.

Días antes, había visibilizado la historia de una joven emprendedora que lucha por salvar su pizzería en Houston tras seis meses sin clientes.

También dio a conocer la historia de un cubano que trabaja con Uber y Lyft en Tampa pero no logra sostenerse y busca empleo desesperadamente.

En junio, compartió el testimonio de una emprendedora en Miami que fue robada el mismo día que inauguró su salón de belleza, quien pidió apoyo para atraer clientela y ofrecer empleo a otras profesionales del sector.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de una familia cubana en Tampa que lo perdió todo en un incendio mientras se preparaban para la llegada de un bebé.

En todos los casos, el objetivo ha sido el mismo: activar a la comunidad cubana para ayudar, aunque sea con un “pesito”. El propio creador lo resume así: “Aquí estamos para ayudarnos”.