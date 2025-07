"Esto está malo malo": Cubano en Tampa pide ayuda para encontrar trabajo

El influencer cubano Dairon Cano visibilizó en TikTok el caso de Reiniel López, un cubano residente en Tampa, Florida, que asegura estar atravesando un momento difícil y necesita con urgencia un empleo, porque trabajar en Uber y Lyft ya no le permite sostenerse.

"Yo acabo de hacer un viaje con él en el Uber y el Lyft y él me dijo que está pasando por un momento difícil", explicó Cano en el video grabado dentro de su carro. "¿Qué es lo que pasa contigo mi hermano?", le preguntó al pasajero, quien respondió: “Necesito un trabajo, porque el Lyft y el Uber no está dando dinero y está malo esto, malo, malo, necesito un trabajo. Yo tengo papeles, tengo residencia, tengo todo”.

López dijo que comienza a trabajar desde las cinco o seis de la mañana, pero sus ingresos no alcanzan: “100 y pico, hoy mismo le echo una marca de 60 pesos”.

Cano hizo un llamado a la comunidad para ayudarlo: “Una persona fuerte, que tiene ganas de trabajar, tiene su permiso de trabajo, tiene su residencia, tiene su licencia, tiene todo. Por favor, un trabajito aquí para el hermano”. Luego pidió el número de contacto de Reiniel e insistió: “Va a estar atento al teléfono, toda persona que lo llame, que le pueda brindar un trabajo, jefes de negocio aquí de Tampa pueden comunicarse”.

El caso provocó una avalancha de comentarios en TikTok. Algunos ofrecieron ayuda concreta, como contactos en empresas o sugerencias laborales: “Lo puedo recomendar para trabajar por el Staffing Staffmark, pagan a 17 en un almacén de archivos”, “Hay una pila de Stafing en Largo y en Brandon hay uno de electricidad que está buscando gente”, “En la construcción hay trabajo, pagan el paquete a 2 dólares”.

Otros usuarios compartieron sus experiencias personales: “Yo vivo en Orlando, hago Lyft porque no tengo Uber, me desactivaron en la pandemia. De viernes a lunes me voy para los cruceros en Cocoa. Ahí están los chavos”, “Uber no da nada. Yo tuve que volver a la fábrica donde saco 24 la hora y mi carro sigue con valor”.

También hubo críticas a la actitud de algunos conductores: “Cuando le dicen que le pagan 100 diarios dicen que no, que prefieren Uber”, “Todos quieren ganar 200 al día y eso no existe si no estudiaste”, “Si hace 60 en Uber es porque quiere. Lo llaman para la construcción por 100 y no va porque es más cómodo estar atrás del timón”.

Otros sugirieron dejar el estado de Florida: “Florida es para vacacionar, no para trabajar”, “Aquí no se hace dinero ya, salgan de Tampa”, “Sube para Kentucky, Indiana o Texas. Aquí haces 300 al día sin susto”.

También hubo mensajes de aliento: “No pierdas la fe, adelante”, “Aquí estamos todos luchando”, “Hay que moverse y no rendirse”.

Este no es el primer caso que Dairon Cano comparte en redes. En junio, mostró la historia de un joven cubano con I-220A que logró abrir una barbería en Houston. También apoyó a una familia cubana en esa misma ciudad que lucha por mantener su restaurante abierto, y a una emprendedora en Miami que fue víctima de un robo el mismo día que abrió su salón de belleza.

Otros testimonios han incluido situaciones más complejas, como el de una madre cubana que clama por su hijo detenido por ICE, o el de una familia que perdió todo en un incendio en Tampa.

En todos los casos, Cano ha apelado a la empatía y a la colaboración de la comunidad cubana en el exilio para brindar apoyo a quienes enfrentan obstáculos en su camino a la estabilidad en Estados Unidos.

