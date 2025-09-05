Antonia San Juan, reconocida por su inolvidable papel de Estela Reynolds en la serie La que se avecina, ha anunciado que padece cáncer. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz de 64 años explicó que tras más de un año con problemas de garganta y múltiples visitas médicas, una biopsia confirmó el diagnóstico. Aunque aún se desconoce el tipo específico de cáncer, expresó su plena confianza en la ciencia y en el tratamiento que deberá seguir en los próximos meses.

La intérprete, que también brilló en Todo sobre mi madre y ha desarrollado una sólida carrera en teatro, televisión y cine, ha decidido retirarse temporalmente de los escenarios para centrarse en su recuperación. Uno de los proyectos afectados por esta pausa es la obra La ropa vieja de Cuca, que ya estaba lista para su estreno. “Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta”, lamentó en su mensaje, donde se le vio serena pero visiblemente conmovida.

A pesar del duro momento, Antonia San Juan mostró su habitual fortaleza. “Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión”, afirmó. En el mismo video, agradeció a sus seguidores por el cariño constante y pidió comprensión ante su menor actividad en redes sociales. “Voy a hacer todo lo posible por curarme”, concluyó con determinación, recibiendo de inmediato una ola de mensajes de apoyo de colegas y fanáticos.

El personaje de Estela Reynolds, una madre excéntrica y desbordante que dejó huella en la cultura popular española, convirtió a Antonia San Juan en una figura aún más cercana al gran público. Su interpretación en La que se avecina no solo fue aplaudida por la crítica, sino que la consolidó como una actriz de culto en España y también en Cuba, donde la serie ha gozado de una gran popularidad.

Hoy, la querida actriz, directora, guionista y figura de la interpretación, enfrenta una nueva batalla personal con entereza, y miles de seguidores —incluidos muchos cubanos que la siguen y admiran— le desean una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, Antonia!

