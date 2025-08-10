William Levy estrena "Camino a Arcadia", un intenso thriller romántico rodado en Tenerife

El actor cubano William Levy regresa a la pantalla con "Camino a Arcadia", un thriller romántico de seis capítulos que promete mantener al espectador en tensión de principio a fin.
La producción, realizada por Secuoya Studios en coproducción con William Levy Entertainment, fue rodada íntegramente en Tenerife, Islas Canarias, hace exactamente un año y ya está disponible en la plataforma Vix.
En la serie, Levy da vida a un doble personaje, con una historia que mezcla amor, secretos y la amenaza constante de un pasado violento. La trama, según la sinopsis publicada por Secuoya Studios, sigue a Pablo, un hombre que parece tenerlo todo: una vida tranquila en la apacible ciudad de Arcadia, una comunidad unida y un hijo, Bruno, al que adora.
Conocido por su amabilidad y su labor como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, Pablo oculta un oscuro pasado en México, del que huyó para proteger a su hijo.
La paz que ha construido se ve amenazada cuando su antigua esposa reaparece, decidida a destruir todo lo que él ha levantado. Entre viejos rencores y secretos que salen a la luz, Pablo deberá decidir si es capaz de proteger a Bruno y conservar su nuevo paraíso, o si su vida anterior terminará por arrebatarle todo lo que ama.
El reparto de "Camino a Arcadia" lo completan Paula Echevarría, Michelle Renaud, Raúl Peña, Alejandro Nones, Andrea Duro y Pino Montesdeoca.
Con una atmósfera cargada de tensión, esta nueva producción confirma el buen momento profesional de William Levy y su capacidad para asumir papeles intensos que combinan romance y suspenso.
Preguntas frecuentes sobre "Camino a Arcadia" y William Levy
¿De qué trata la serie "Camino a Arcadia" protagonizada por William Levy?
"Camino a Arcadia" es un thriller romántico que sigue la historia de Pablo, interpretado por William Levy, un hombre que oculta un oscuro pasado en México mientras intenta proteger a su hijo en la apacible ciudad de Arcadia. La paz de su vida se ve amenazada con la reaparición de su antigua esposa, lo que desata una serie de eventos cargados de amor, secretos y tensión.
¿Dónde fue rodada la serie "Camino a Arcadia"?
La serie "Camino a Arcadia" fue completamente rodada en Tenerife, Islas Canarias. Esta locación añade un toque especial a la atmósfera de la serie, que combina romance y suspenso en un entorno visualmente atractivo.
¿Qué otros proyectos recientes tiene William Levy?
Además de "Camino a Arcadia", William Levy protagonizó la película "Bajo un volcán". En este film, interpretó a un piloto militar en una isla amenazada por la erupción de un volcán, mezclando romance y acción en un contexto de tensión geológica.
¿Cómo ha afectado la vida personal de William Levy a su carrera?
William Levy ha estado en el centro de la atención mediática debido a incidentes legales, como su arresto en Florida por intoxicación desordenada y allanamiento. Sin embargo, el actor ha seguido enfocado en su carrera, participando en proyectos televisivos y cinematográficos, y recientemente ha manifestado su deseo de enamorarse nuevamente.
