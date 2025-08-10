William Levy estrena "Camino a Arcadia", un intenso thriller romántico rodado en Tenerife

El actor cubano William Levy regresa a la pantalla con "Camino a Arcadia", un thriller romántico de seis capítulos que promete mantener al espectador en tensión de principio a fin.

La producción, realizada por Secuoya Studios en coproducción con William Levy Entertainment, fue rodada íntegramente en Tenerife, Islas Canarias, hace exactamente un año y ya está disponible en la plataforma Vix.

En la serie, Levy da vida a un doble personaje, con una historia que mezcla amor, secretos y la amenaza constante de un pasado violento. La trama, según la sinopsis publicada por Secuoya Studios, sigue a Pablo, un hombre que parece tenerlo todo: una vida tranquila en la apacible ciudad de Arcadia, una comunidad unida y un hijo, Bruno, al que adora.

Conocido por su amabilidad y su labor como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, Pablo oculta un oscuro pasado en México, del que huyó para proteger a su hijo.

La paz que ha construido se ve amenazada cuando su antigua esposa reaparece, decidida a destruir todo lo que él ha levantado. Entre viejos rencores y secretos que salen a la luz, Pablo deberá decidir si es capaz de proteger a Bruno y conservar su nuevo paraíso, o si su vida anterior terminará por arrebatarle todo lo que ama.

El reparto de "Camino a Arcadia" lo completan Paula Echevarría, Michelle Renaud, Raúl Peña, Alejandro Nones, Andrea Duro y Pino Montesdeoca.

Con una atmósfera cargada de tensión, esta nueva producción confirma el buen momento profesional de William Levy y su capacidad para asumir papeles intensos que combinan romance y suspenso.

