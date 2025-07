Muere el actor Malcolm-Jamal Warner mientras vacacionaba en Costa Rica

Malcolm-Jamal Warner en The Resident

El actor Malcolm-Jamal Warner, conocido mundialmente por interpretar a Theo Huxtable en la icónica serie de televisión "The Cosby Show", falleció el domingo a los 54 años en un trágico accidente mientras vacacionaba en Costa Rica.

Las autoridades del país centroamericano confirmaron que el artista murió ahogado tras ser arrastrado por una corriente en Playa Cocles, en la provincia de Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica indicó que Warner ingresó al mar en horas de la tarde del 20 de julio y fue llevado por una fuerte corriente.

Personas presentes en la playa lograron rescatarlo y llevarlo a la orilla, donde fue atendido por personal de la Cruz Roja Costarricense, pero lamentablemente fue declarado sin vida en el lugar.

La causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Warner se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento, sus representantes no han hecho declaraciones públicas sobre el suceso.

El niño que conquistó a Estados Unidos

Malcolm-Jamal Warner nació en Nueva Jersey, en 1970.

Fue nombrado en honor al líder Malcolm X y al pianista de jazz Ahmad Jamal. Empezó su carrera artística a los nueve años, con la guía de su madre, Pamela Warner, que también fue su representante.

Su gran oportunidad llegó a los 13 años, cuando fue seleccionado por Bill Cosby para interpretar a Theo Huxtable, el único hijo varón de la familia Huxtable, en una audición nacional.

"The Cosby Show" (1984-1992) se convirtió en una de las series más influyentes y vistas de la televisión estadounidense, y el personaje de Warner fue central para su éxito.

Theo representó a una generación de adolescentes afroamericanos en horario estelar, y protagonizó escenas memorables, como su icónica discusión sobre calificaciones en el episodio piloto y el episodio sobre dislexia, que abordó el trastorno cuando era aún poco conocido por el público general.

En 1986, Warner fue nominado al Emmy como Mejor Actor de Reparto en una serie de comedia.

Más allá de Theo

Después del final de "The Cosby Show", Warner luchó contra el encasillamiento y se propuso demostrar su versatilidad artística.

Protagonizó series como "Malcolm & Eddie" (1996-2000), junto al comediante Eddie Griffin; "Reed Between the Lines" (2011-2015) junto a Tracee Ellis Ross, y "The Resident", donde interpretó al carismático cirujano AJ Austin desde 2018 hasta el final de la serie en 2023.

En 2015 ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación de R&B Tradicional por su participación en una versión de "Jesus Children of America" junto a Robert Glasper y Lalah Hathaway.

También fue nominado en 2023 al Grammy por su álbum de poesía hablada "Hiding in Plain View".

Warner también dirigió episodios de varias de las series en las que actuó y exploró otras formas de arte como la música y la poesía.

Su carrera abarcó más de 40 años de trabajo constante y comprometido.

Reacciones de una industria en duelo

La noticia de su repentina muerte ha generado una oleada de homenajes en redes sociales.

La actriz Viola Davis escribió: "Theo era NUESTRO hijo, NUESTRO hermano, NUESTRO amigo. Pero Malcolm lo hizo bien. Estamos devastados por esta pérdida".

Tracee Ellis Ross, quien interpretó a su esposa en televisión, publicó: "Estoy muy, muy triste. Fuiste un actor y un amigo excepcional. Hiciste del mundo un lugar más brillante".

Niecy Nash reveló que había hablado recientemente con Warner sobre lo felices que eran en sus matrimonios. "¡Todos queríamos a Theo! Nunca te olvidaremos".

Angela Bassett recordó conocerlo cuando tenía apenas 15 años y trabajar con él décadas después. "Malcolm era más que un actor talentoso; era un amigo de toda la vida. Su luz permanecerá siempre en nuestros corazones".

El actor Morris Chestnut, compañero de elenco en "The Resident", expresó: "Trabajar junto a él fue un honor. Uno de los mejores de la industria".

La leyenda del baloncesto Magic Johnson, que trabajó en un vídeo de concienciación sobre el sida dirigido por Warner, dijo que él y su esposa eran "superfans del exitoso Cosby Show y continuaron siguiendo su carrera" a lo largo de los años.

"Cada vez que me encontraba con Malcolm, manteníamos conversaciones profundas y divertidas sobre baloncesto, la vida y los negocios. Le echaremos mucho de menos", escribió.

Cuba Gooding Jr., Patrick J. Adams, Emily VanCamp, Jennifer Love Hewitt, Taraji P. Henson también expresaron su dolor.

"Descansa tranquilo, mi hermano. Has ganado en la vida", escribió Eddie Griffin, su compañero en "Malcolm & Eddie".

Una herencia cultural duradera

Warner siempre reconoció el peso simbólico de The Cosby Show, y lamentaba que las controversias en torno a Bill Cosby hubieran manchado su legado.

"Lo que más me entristece es que en unas pocas generaciones, los Huxtable habrán sido solo un cuento de hadas", dijo en una entrevista en 2015.

En años recientes, había encontrado paz con su trayectoria. "Me siento bendecido de estar donde estoy ahora", confesó en un podcast.

Aunque reconocía la dificultad de separarse de Theo, también entendía que su personaje era un reflejo de muchos jóvenes afroamericanos que, por primera vez, se vieron representados en la pantalla con dignidad y humanidad.

Malcolm-Jamal Warner deja una hija pequeña y una esposa -cuyos nombres prefirió mantener en privado-, y una comunidad artística que lo recordará como un talento generoso, multifacético y profundamente humano.

Su legado, como su risa y su presencia, seguirá resonando.

Preguntas frecuentes sobre la muerte de Malcolm-Jamal Warner