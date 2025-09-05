“Me volví loco”: Yakarta revela la desorbitante suma de dinero que recibió en su primer contrato en EE.UU. junto a Chacal

El reguetonero cubano Yakarta sorprendió al revelar la cifra millonaria que recibió cuando llegó a Estados Unidos en 2012, como parte del dúo que integraba junto a Chacal.
“Nosotros llegamos aquí por un contrato de 250.000 dólares, imagínate”, confesó el artista en el pódcast De la vida de Las locuras de Miguelín, donde recordó sus inicios en el mercado musical estadounidense.
Yakarta aseguró que aquella suma de dinero, para un joven que recién salía de Cuba, fue un cambio radical. “Me volví loco, me puse malcriado, hacía lo que me daba la gana. Era la primera vez que venía a este país, partía los gogós”, relató entre risas.
Chacal y Yakarta formaron uno de los dúos más seguidos y escuchados de la música urbana en Cuba, y una vez en Estados Unidos mantuvieron ese estatus durante varios años, hasta que finalmente se desintegraron tiempo después.
En la entrevista, el reguetonero reflexionó sobre aquella etapa y las decisiones que tomó tras recibir una suma que, según dijo, no esperaba en sus comienzos fuera de la isla.
Las declaraciones de Yakarta han generado comentarios en redes sociales, donde seguidores y fanáticos recuerdan los éxitos que marcaron su trayectoria junto a Chacal.
Preguntas frecuentes sobre Yakarta, Chacal y su éxito en EE.UU.
¿Cuánto dinero recibió Yakarta en su primer contrato en EE.UU.?
Yakarta recibió 250,000 dólares en su primer contrato en Estados Unidos como parte del dúo junto a Chacal en 2012. Esta suma representó un cambio radical para el joven que recién salía de Cuba, marcando el inicio de su carrera en el mercado musical estadounidense.
¿Por qué Chacal y Yakarta se separaron como dúo musical?
Aunque no se especifica una razón concreta en la noticia, Chacal y Yakarta mantuvieron su estatus de éxito durante varios años en Estados Unidos antes de separarse. Las carreras individuales y la evolución personal de cada artista suelen ser factores comunes en la disolución de dúos musicales.
¿Cuál es la canción más icónica de Chacal y Yakarta?
"La Corrupción" es una de las canciones más icónicas del dúo Chacal y Yakarta. Esta canción marcó a toda una generación y sigue siendo popular incluso 14 años después de su estreno, demostrando la trascendencia de su música en la escena urbana cubana.
¿Cómo ha impactado el regreso de Chacal y Yakarta en sus fans?
El regreso de Chacal y Yakarta ha desatado la euforia entre sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema "Los más duros de Cuba". Este retorno ha revivido la química que los convirtió en referentes del reguetón cubano y ha confirmado que su talento sigue teniendo un fuerte impacto en el público.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.