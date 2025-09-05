“Me volví loco”: Yakarta revela la desorbitante suma de dinero que recibió en su primer contrato en EE.UU. junto a Chacal

El reguetonero cubano Yakarta sorprendió al revelar la cifra millonaria que recibió cuando llegó a Estados Unidos en 2012, como parte del dúo que integraba junto a Chacal.

“Nosotros llegamos aquí por un contrato de 250.000 dólares, imagínate”, confesó el artista en el pódcast De la vida de Las locuras de Miguelín, donde recordó sus inicios en el mercado musical estadounidense.

Yakarta aseguró que aquella suma de dinero, para un joven que recién salía de Cuba, fue un cambio radical. “Me volví loco, me puse malcriado, hacía lo que me daba la gana. Era la primera vez que venía a este país, partía los gogós”, relató entre risas.

Chacal y Yakarta formaron uno de los dúos más seguidos y escuchados de la música urbana en Cuba, y una vez en Estados Unidos mantuvieron ese estatus durante varios años, hasta que finalmente se desintegraron tiempo después.

En la entrevista, el reguetonero reflexionó sobre aquella etapa y las decisiones que tomó tras recibir una suma que, según dijo, no esperaba en sus comienzos fuera de la isla.

Las declaraciones de Yakarta han generado comentarios en redes sociales, donde seguidores y fanáticos recuerdan los éxitos que marcaron su trayectoria junto a Chacal.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre Yakarta, Chacal y su éxito en EE.UU.