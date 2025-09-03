"Pierdo el control": Así se pone La Melliza cuando escucha uno de los temazos de Chacal y Yakarta

La influencer cubana La Melliza no se contuvo al recordar una de las canciones que más la descontrolan: “La corrupción”, el icónico tema del dúo Chacal y Yakarta que marcó a toda una generación y todavía enciende la pista más de 14 años después de su estreno.

Durante una entrevista reciente con el reguetonero Yakarta para el podcast De La Vida, La Melliza se desbordó en emociones al hablar de esta canción que, según confesó, la vuelve loca.

"Si me ponen ‘dime si fumas, dime si tomas, dime si te las das’, yo me la doy. ¡Oye, yo sí pierdo el control! Yo soy muy débil. Tú me pones un plato aquí y me pones esa canción, yo me la doy, y de allí voy para urgencias con ataque de pánico y la taquicardia", exclamó entre risas, fiel a su estilo espontáneo y desinhibido recordando una parte de la letra de este candente tema.

Su desparpajo desató carcajadas entre los presentes, incluyendo al propio Yakarta, quien no pudo evitar reír con la energía de la influencer.

El reguetonero, por su parte, también compartió recuerdos de aquellos tiempos en que el dúo arrasaba con cada presentación. Uno de los temas que, según contó, causaba verdadero furor entre las fanáticas era “El blúmer”, tanto así que, en más de una ocasión, algunas prendas íntimas terminaron en manos de los cantantes en pleno escenario.

La entrevista fue un viaje cargado de buen humor, recordando esos días dorados de la música urbana cubana, cuando Chacal y Yakarta dominaban el panorama musical con letras atrevidas y ritmos contagiosos.

Preguntas frecuentes sobre el regreso de Chacal y Yakarta y la influencia de La Melliza