Se esfuma el sueño de la Federación Cubana de Béisbol Profesional (FEPCUBE)

Lo que nació como un proyecto ambicioso para dar voz y espacio a los peloteros cubanos del exilio acaba de llegar a su fin.

La Federación Cubana de Béisbol Profesional (FEPCUBE) anunció oficialmente su disolución este viernes 5 de septiembre, tras casi dos años de intentos por consolidarse como una alternativa real al béisbol controlado por el régimen de La Habana.

El anuncio lo hizo el periodista Daniel de Malas, CEO de la web de noticias Swing Completo y jefe de prensa de la organización, a través de un video difundido en las plataformas digitales de ese medio.

"Se acabó. La Federación Cubana de Béisbol Profesional ya no existe para felicidad de quienes odiaron un concepto tan bello como este y para tristeza de todos quienes creímos en ella", expresó con visible frustración.

De Malas no ahorró críticas hacia la falta de compromiso de muchos peloteros que, a su juicio, prefirieron resguardar sus intereses personales antes que respaldar el proyecto.

"Lamentablemente, los peloteros cubanos profesionales activos, la gran mayoría, le dio la espalda por cuidar sus intereses, por seguir visitando a su familia en Cuba, por no hablar de política o peor aún, por tenerle miedo al que dirán", señaló.

Un proyecto que buscaba reunir a las estrellas cubanas

FEPCUBE nació a finales de 2023 con la ilusión de formar un "Dream Team" cubano en el exilio, capaz de competir en torneos internacionales con lo mejor del talento desperdigado por Grandes Ligas.

Entre sus nombres más destacados figuraban Aroldis Chapman, Jorge Soler, los hermanos Yuli y Lourdes Gurriel, Orlando "Duque" Hernández -en un puesto directivo- y jóvenes promesas como Edgar Quero, hoy con los Chicago White Sox.

El objetivo era claro: ofrecer un espacio legítimo a los peloteros que habían abandonado la Isla en busca de una carrera profesional, lejos del control estatal que monopoliza el deporte en Cuba.

Sin embargo, el camino estuvo plagado de obstáculos, tanto externos como internos.

El debut que nunca llegó

La oportunidad histórica parecía llegar en enero de 2024, cuando la Federación fue invitada a la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia, junto a equipos de Japón, Corea del Sur, Curazao, Estados Unidos y el anfitrión.

Sin embargo, a pocos días del inicio, el Ministerio de Deporte colombiano y el Comité Olímpico de ese país cancelaron el evento, alegando que no podían reconocer a FEPCUBE como un equipo oficial.

La decisión, que contó con el beneplácito del régimen cubano y el silencio cómplice del gobierno de Gustavo Petro, fue interpretada por la organización como una censura política.

"La razón primordial de esta cancelación fue evitar la presencia del equipo cubano en el evento. Es una ofensa a la democracia y una concesión al totalitarismo", denunciaron en aquel entonces sus directivos.

El debut oficial se frustró y FEPCUBE quedó relegada a partidos de exhibición.

En Miami lograron medirse contra equipos universitarios como el de Miami Dade College, pero nunca pudieron llevar su "selección libre" al escenario internacional que soñaban.

Deserciones, renuncias y polémicas

A los reveses políticos se sumaron crisis internas. En 2024, el cineasta Ian Padrón, quien fungía como vocero y encargado de relaciones públicas de la organización, renunció alegando motivos personales.

Aunque aseguró que seguiría apoyando el proyecto, su salida generó sorpresa y dudas entre los seguidores.

Antes, el pelotero Yunel Escobar había abandonado el equipo.

Tampoco faltaron choques con figuras públicas como el rapero Yotuel Romero, quien prohibió a FEPCUBE el uso del lema "Patria y Vida" en la gorra del equipo

Swing Completo criticó también la falta de apoyo de gran parte de los peloteros profesionales activos, influenciados por la especulación y presión de algunas plataformas sociales, y la postura invasiva del deporte en la Isla.

El cierre definitivo

En su mensaje de despedida, Daniel de Malas agradeció a los pocos jugadores que se mantuvieron fieles al proyecto hasta el final, en especial a las leyendas del béisbol cubano que respaldaron la causa.

"Vergüenza ajena por todos aquellos que le dieron la espalda a una cosa tan espectacular. Primero fue la Asociación de Peloteros y ahora la Federación. Lamentablemente, no va a haber a la tercera será la vencida", señaló con amargura.

De esta manera, se cierra un capítulo que aspiraba a unir a la diáspora del béisbol cubano bajo un mismo uniforme, libre de ataduras políticas y burocráticas.

Según Swing Completo, miembros de FEPCUBE continúan esperanzados con un renacer en el futuro lejano, pero con la realidad actual, esto parece imposible.

"¿Por qué dejamos ir una oportunidad como esta? ¿Porqué se empeñaron desde el exilio en ayudar la destrucción de FEPCUBE?", cuestionó.

El sueño de FEPCUBE, que prometía ser un grito de independencia en los diamantes del mundo, se esfuma dejando tras de sí una amarga sensación de oportunidad perdida y de lucha inconclusa.

Preguntas Frecuentes sobre la Disolución de FEPCUBE y el Béisbol Cubano