Randy Arozarena rompe un “doloroso” récord de Minnie Miñoso en MLB

El cubano Randy Arozarena volvió a inscribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas, aunque esta vez a costa de un registro poco envidiable: se convirtió en el pelotero nacido en Cuba con más pelotazos recibidos (24) en una temporada de MLB.
Según el periodista Francys Romero en la red social Facebook, la marca anterior, situada en 23, había permanecido intacta desde 1956 en poder de la leyenda Orestes “Minnie” Miñoso, pionero latino en las Mayores y símbolo eterno del béisbol de la isla.
Un récord con dolor
En el béisbol, recibir un pelotazo no solo significa llegar a primera base: es una muestra del sacrificio físico que asumen los bateadores frente al pitcheo rival. Arozarena, con su estilo agresivo y su disposición a plantarse firme en el plato, ha terminado pagando el precio de esa valentía.
Aunque “doloroso”, el récord también refleja la importancia del jardinero de los Marineros en la alineación del plantel de Seattle: su presencia en base, incluso a través de los pelotazos, sigue siendo clave para producir carreras.
El peso de la historia
Superar a Miñoso en cualquier estadística no es un hecho menor. El “Cometa Cubano” abrió las puertas del béisbol estadounidense a generaciones de peloteros latinoamericanos y dejó un legado imborrable tanto dentro como fuera del terreno.
Hoy, casi siete décadas después, Arozarena rompe esa marca, conectando de manera simbólica dos épocas del béisbol cubano en las Grandes Ligas.
No es el récord que sueña un bateador, pero sí otro capítulo en la carrera de un pelotero que sigue dejando huella en la MLB.
Preguntas frecuentes sobre Randy Arozarena y su impacto en la MLB
¿Cuál es el récord que Randy Arozarena rompió en la MLB?
Randy Arozarena rompió el récord de más pelotazos recibidos por un jugador nacido en Cuba en una temporada de MLB, con un total de 24 pelotazos. Este récord supera el anterior de 23 pelotazos, establecido por Orestes “Minnie” Miñoso en 1956. Aunque es un récord "doloroso", también destaca la valentía y la importancia de Arozarena en el equipo de los Marineros de Seattle.
¿Por qué es significativo el récord de Randy Arozarena en comparación con Minnie Miñoso?
Superar a Minnie Miñoso en cualquier estadística es significativo porque Miñoso fue un pionero latino en la MLB y dejó un legado imborrable en el béisbol. La conexión entre Arozarena y Miñoso a través de este récord simboliza la continuidad de la influencia cubana en las Grandes Ligas a lo largo de las décadas.
¿Qué otros logros ha conseguido Randy Arozarena en la temporada 2025 de la MLB?
Además del récord de pelotazos, Arozarena alcanzó los 100 jonrones en su carrera, uniéndose a un grupo selecto de peloteros cubanos en MLB con al menos 100 cuadrangulares y 100 bases robadas. También se convirtió en el tercer jugador cubano en lograr una temporada de 25 jonrones y 25 bases robadas, destacando su combinación de poder y velocidad.
¿Cómo se destaca Randy Arozarena en los momentos decisivos de los juegos?
Randy Arozarena es conocido por su capacidad de rendir en momentos clave, como lo demostró al empatar un juego con un jonrón en la novena entrada y liderar una remontada de los Marineros de Seattle. Su apodo de "Mr. Octubre cubano" refleja su habilidad para brillar en situaciones de alta presión, lo que lo convierte en una pieza clave para su equipo.
