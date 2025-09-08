¡Histórico! Aroldis Chapman firma inning de 4 ponches, segundo cubano en alcanzarlo en MLB

Vídeos relacionados:

El estelar cerrador Aroldis Chapman escribió este domingo una nueva página en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en el segundo lanzador nacido en Cuba que consigue un inning con 4 ponches, una rareza estadística en el béisbol.

La situación se produjo cuando uno de los bateadores rivales se ponchó, pero alcanzó la primera base tras un lanzamiento desviado del consagrado pitcher de los Medias Rojas de Boston.

“El Misil completó la entrada recetando un total de cuatro strikeouts, algo que antes solo había logrado su compatriota Mike Cuéllar, el 29 de mayo de 1970 con los Orioles de Baltimore (en el cuarto inning), de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.

Una temporada histórica

Más allá de la curiosidad del inning con 4 ponches, Chapman atraviesa un año de ensueño en la temporada 2025: 29 juegos salvados, una microscópica efectividad de 0.98 (ERA) y una impresionante racha de 17 salidas consecutivas sin permitir hits.

Su dominio desde la lomita no solo lo ratifica como uno de los mejores cerradores de la actualidad, sino que también lo coloca dentro de los brazos más dominantes de todos los tiempos en MLB.

