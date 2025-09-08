¡Histórico! Aroldis Chapman firma inning de 4 ponches, segundo cubano en alcanzarlo en MLB

Vídeos relacionados:
El estelar cerrador Aroldis Chapman escribió este domingo una nueva página en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en el segundo lanzador nacido en Cuba que consigue un inning con 4 ponches, una rareza estadística en el béisbol.
La situación se produjo cuando uno de los bateadores rivales se ponchó, pero alcanzó la primera base tras un lanzamiento desviado del consagrado pitcher de los Medias Rojas de Boston.
“El Misil completó la entrada recetando un total de cuatro strikeouts, algo que antes solo había logrado su compatriota Mike Cuéllar, el 29 de mayo de 1970 con los Orioles de Baltimore (en el cuarto inning), de acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook.
Una temporada histórica
Más allá de la curiosidad del inning con 4 ponches, Chapman atraviesa un año de ensueño en la temporada 2025: 29 juegos salvados, una microscópica efectividad de 0.98 (ERA) y una impresionante racha de 17 salidas consecutivas sin permitir hits.
Su dominio desde la lomita no solo lo ratifica como uno de los mejores cerradores de la actualidad, sino que también lo coloca dentro de los brazos más dominantes de todos los tiempos en MLB.
Preguntas frecuentes sobre Aroldis Chapman y su histórica actuación en MLB
¿Qué logro histórico alcanzó Aroldis Chapman en su último juego con los Medias Rojas de Boston?
Aroldis Chapman se convirtió en el segundo lanzador nacido en Cuba que consigue un inning con 4 ponches en un juego de las Grandes Ligas. Este es un logro inusual en el béisbol y solo había sido alcanzado previamente por su compatriota Mike Cuéllar en 1970.
¿Cómo ha sido la actuación de Chapman durante la temporada 2025 en MLB?
Chapman está teniendo una temporada destacada en 2025, con 29 juegos salvados y una efectividad extraordinaria de 0.98 (ERA). Además, ha mantenido una racha impresionante de 17 salidas consecutivas sin permitir hits, reafirmando su dominio como uno de los mejores cerradores de la MLB.
¿Cuál es el récord de velocidad de lanzamiento de Aroldis Chapman?
Aroldis Chapman ostenta el Récord Guinness por el lanzamiento más rápido registrado en el béisbol, alcanzando 105.8 millas por hora con los Cincinnati Reds el 24 de septiembre de 2010.
¿Cuántos juegos salvados acumula Aroldis Chapman en su carrera en MLB hasta la fecha?
Aroldis Chapman ha logrado 355 juegos salvados en su carrera en la MLB, colocándose dentro del top 15 histórico de relevistas con más salvamentos.
¿Por qué Aroldis Chapman es considerado uno de los relevistas más dominantes de todos los tiempos?
Chapman es conocido por su velocidad explosiva y dominio en el montículo. Con más de 1,250 ponches en su carrera y un récord de velocidad de 105.8 mph, se ha consolidado como uno de los relevistas más temibles y efectivos, lo que lo coloca en la lista de los mejores de la historia.
