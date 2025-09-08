Impactante post de actor cubano sobre Cuba: “No es tristeza… es derrota”

Vídeos relacionados:

El actor cubano Frank Andrés Mora publicó en Facebook un impactante post que captura el desaliento y la frustración que atenaza a muchos cubanos dentro de la isla.

“Mi corazón está cansado. Y siento, que después del 11/7 mucha gente se decepcionó. Pero yo no hablo por la gente. Hablo por mí”, comienza diciendo el actor.

Mora dice sentir “un vacío muy grande apoderado de la culpa. La culpa de no poder expresarme por miedo a la censura. La culpa de ver a la gente caminar como zombies por La Habana”.

“Y la culpa de verme carnero... por miedo”, remata contundente.

El artista hace un resumen del panorama diario que él y muchos cubanos sufren.

“Me sienta fatal todo. Sin fuerzas...acostumbrados ya a tantos apagones, a seguir fluyendo dentro de la mierda. A seguir nadando en la mierda. A los robos y asaltos, al químico, a un chamaco dándole punzones con un lápiz a otro. A la miseria humana justificada con resistencia”, escribe refiriéndose a la retórica estatal.

Mora se siente “derrotado cuando veo a mis coterráneos de provincia cocinar con carbón o leña. Cuando no les llega la lú”

“No es tristeza..... es derrota. Y bajo la cabeza ante Martí que me golpea cada vez que lo leo.... ‘De los derechos y opiniones de sus hijos todos, es un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase de sus hijos’. Me golpea esa frase siempre. Y me golpea todo esto. Lo siento....de verda’....lo siento....”, concluye con agudeza.

El post de Mora se ha vuelto viral y ha sido comentado por decenas de internautas, como el actor Luis Alberto García, quien le pidió “fuerza”.

“No te rindas. Fuerza. No te achiques. No complazcas al DISEÑO”, escribió.

También la conductora Laritza Camacho ha escrito una respuesta a Mora.

“No te puedes cansar Frank...quienes hacen lo que tú haces, no "pueden" cansarse... Si el camino fuera llano, todo sería más fácil...pero el camino es empinado y, por suerte, vamos cuesta arriba. A Cuba hay que rehacerla desde los cimientos...todo anda mal, niño mío...pero tú eres dueño de la palabra y el gesto... ¿Sabes lo que eso significa?”, le escribió.

No es la primera vez que el actor publica un comentario crítico del régimen.

En mayo alzó la voz en redes sociales para denunciar la dramática situación que enfrentan los cubanos ante los apagones, que en muchas provincias superan las 20 horas al día.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista arremetió duramente contra el gobierno cubano, a quien responsabilizó por la crítica situación energética y la miseria creciente en la isla.

“Estuve en San Nicolás de Bari, y en Cienfuegos. Esa gente no tiene vida. Un saco de carbón vale 1,700 pesos. ¿Qué hace un cubano cocinando con un saco de carbón? Ustedes son unos cara de tabla. Ustedes son unos descarados”, expresó Mora visiblemente indignado con el gobierno.

Además, criticó los informes oficiales sobre la situación energética en el país: “Hay que tener la cara dura para informar lo que ustedes informan en el Noticiero o en los partes esos que dan”.

