¡El reparto lo llevan en la sangre! Madre cubana y sus hijas nacidas en EE.UU. arrasan bailando en TikTok

Una madre cubana radicada en Estados Unidos ha causado sensación en TikTok al compartir un video junto a sus dos hijas nacidas en ese país, demostrando que el reparto también se lleva en la sangre.

“Cuando las nacidas en USA ya se créen reparteras”, comentó la mujer en la descripción del clip, en el que aparece bailando con un desbordante ritmo cubano el tema “Me Gusta” o “Lúcete 2”, de los artistas BR y Yordy Forever.

El video acumula cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por el talento de la familia. “De casta le viene al galgo”, escribió un internauta.

Otros elogiaron especialmente a la madre: “El aguaje de la mamá es otro nivel”; “Las niñas bailan bien, pero para la mamá es tan natural como respirar”; “Amiga, tú dejaste a varios en trauma”; “La mamá se la vivió”.

La naturalidad con la que madre e hijas interpretaron los pasos de reparto ha generado admiración en la plataforma, donde muchos consideran que se trata de un ejemplo de cómo el ritmo cubano trasciende generaciones y fronteras.

El clip fue compartido en la cuenta de TikTok @marlenetecla y continúa acumulando visualizaciones así como comentarios que aplauden la buena sintonía entre madre e hijas.

