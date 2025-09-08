¡El reparto lo llevan en la sangre! Madre cubana y sus hijas nacidas en EE.UU. arrasan bailando en TikTok

Una madre cubana radicada en Estados Unidos ha causado sensación en TikTok al compartir un video junto a sus dos hijas nacidas en ese país, demostrando que el reparto también se lleva en la sangre.
“Cuando las nacidas en USA ya se créen reparteras”, comentó la mujer en la descripción del clip, en el que aparece bailando con un desbordante ritmo cubano el tema “Me Gusta” o “Lúcete 2”, de los artistas BR y Yordy Forever.
El video acumula cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por el talento de la familia. “De casta le viene al galgo”, escribió un internauta.
Otros elogiaron especialmente a la madre: “El aguaje de la mamá es otro nivel”; “Las niñas bailan bien, pero para la mamá es tan natural como respirar”; “Amiga, tú dejaste a varios en trauma”; “La mamá se la vivió”.
La naturalidad con la que madre e hijas interpretaron los pasos de reparto ha generado admiración en la plataforma, donde muchos consideran que se trata de un ejemplo de cómo el ritmo cubano trasciende generaciones y fronteras.
El clip fue compartido en la cuenta de TikTok @marlenetecla y continúa acumulando visualizaciones así como comentarios que aplauden la buena sintonía entre madre e hijas.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno del reparto cubano en TikTok
¿Por qué el reparto cubano se ha vuelto tan popular en TikTok?
El reparto cubano ha ganado popularidad en TikTok gracias a su ritmo contagioso y a los challenges virales que han capturado la atención de usuarios en todo el mundo. Canciones como “Me Gusta (Lúcete 2)” de BR y Yordy Forever han sido claves en este fenómeno, impulsando el género más allá de las fronteras de Cuba y convirtiéndose en un éxito global.
¿Qué demuestra el éxito de los videos de reparto en TikTok sobre la cultura cubana?
El éxito de los videos de reparto en TikTok demuestra la capacidad de la cultura cubana para trascender generaciones y fronteras. A través de estos videos, se observa cómo las tradiciones y el sabor cubano se mantienen vivos, incluso entre los cubanos que residen fuera de la isla, y son apreciados por personas de diferentes orígenes y nacionalidades.
¿Qué papel juega TikTok en la difusión del género urbano cubano?
TikTok juega un papel fundamental en la difusión del género urbano cubano al proporcionar una plataforma global donde creadores de contenido pueden compartir y viralizar su música. La facilidad para crear y participar en trends ha permitido que canciones de artistas cubanos alcancen audiencias internacionales, destacando el talento y el ritmo característicos de Cuba.
¿Cómo se refleja la identidad cubana en los videos de reparto en TikTok?
La identidad cubana se refleja en los videos de reparto en TikTok a través del ritmo, la alegría y la conexión con la música que exhiben los participantes. Aunque muchos de estos creadores de contenido son cubanos que viven en el extranjero, su manera de bailar y expresarse mantiene viva la esencia de su cultura, demostrando que ser cubano trasciende el lugar de nacimiento.
