“No lo vas a creer”: Lo que gastó una cubana en comida en La Habana

Una cubana compartió en su cuenta de TikTok cuánto gastó en una compra de alimentos en La Habana, donde desembolsó 100 dólares, equivalentes a unos 40 mil pesos cubanos al cambio informal.
En el video, la joven explicó que adquirió una caja de picadillo de 15 kilogramos por 21 dólares, una caja de pollo de 40 libras por 35 dólares y una caja de 50 libras de carne de cerdo limpia y sin hueso por 106 dólares.
Además, compró 3 libras de calabaza (0,37 centavos), 5 libras de boniato (0,75 centavos), dos piñas (2 dólares), una mano de plátanos (1 dólar), un mazo de cebollino (0,37 centavos), un melón (0,87 centavos), un mazo de habichuelas (0,32 centavos), ajíes (0,87 centavos), varios limones (0,75 centavos), 4 libras de tomates (3 dólares), 2 libras de frijoles negros (2 dólares) y una botella de vino seco.
“Déjame saber en los comentarios qué te pareció la compra”, dijo la cubana mientras mostraba las bolsas con los productos adquiridos.
En Cuba, el precio del dólar en el mercado informal ronda los 400 pesos, por lo que los 100 dólares invertidos equivalen a alrededor de 40 mil CUP, una suma inalcanzable para la mayoría de los trabajadores estatales que reciben salarios promedios de menos de 5 mil pesos.
Preguntas Frecuentes sobre el Costo de la Vida y la Alimentación en Cuba
¿Cuánto cuesta comprar alimentos en Cuba actualmente?
Comprar alimentos en Cuba es extremadamente costoso debido a la inflación y la devaluación de la moneda. Un ejemplo reciente muestra que una compra que costó 100 dólares estadounidenses en el mercado informal equivale a unos 40 mil pesos cubanos, una cantidad que excede significativamente el salario promedio estatal en la isla.
¿Por qué es tan caro comprar comida en Cuba?
La elevada inflación y la escasez de productos básicos son las principales razones del alto costo de los alimentos en Cuba. Además, la mayoría de los productos deben importarse, lo que incrementa los precios aún más. El modelo económico centralizado del gobierno cubano es señalado como una de las causas de esta crisis alimentaria.
¿Cuál es el salario promedio en Cuba y cómo se compara con el costo de la vida?
El salario promedio estatal en Cuba ronda los 5,000 pesos cubanos mensuales, lo que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas debido al alto costo de la vida. Se estima que un cubano necesita al menos 30,000 pesos mensuales solo para alimentación, lo que deja al salario estatal muy por debajo de lo necesario para subsistir.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a su población?
La crisis económica en Cuba ha llevado a que la mayoría de la población no pueda acceder a una dieta básica adecuada. El poder adquisitivo es extremadamente bajo, y muchas personas dependen de remesas o del mercado informal para sobrevivir. Además, la falta de acceso a productos básicos ha generado un descontento creciente y una constante denuncia en redes sociales.
