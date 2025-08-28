“No lo vas a creer”: Lo que gastó una cubana en comida en La Habana

Una cubana compartió en su cuenta de TikTok cuánto gastó en una compra de alimentos en La Habana, donde desembolsó 100 dólares, equivalentes a unos 40 mil pesos cubanos al cambio informal.

En el video, la joven explicó que adquirió una caja de picadillo de 15 kilogramos por 21 dólares, una caja de pollo de 40 libras por 35 dólares y una caja de 50 libras de carne de cerdo limpia y sin hueso por 106 dólares.

Además, compró 3 libras de calabaza (0,37 centavos), 5 libras de boniato (0,75 centavos), dos piñas (2 dólares), una mano de plátanos (1 dólar), un mazo de cebollino (0,37 centavos), un melón (0,87 centavos), un mazo de habichuelas (0,32 centavos), ajíes (0,87 centavos), varios limones (0,75 centavos), 4 libras de tomates (3 dólares), 2 libras de frijoles negros (2 dólares) y una botella de vino seco.

“Déjame saber en los comentarios qué te pareció la compra”, dijo la cubana mientras mostraba las bolsas con los productos adquiridos.

En Cuba, el precio del dólar en el mercado informal ronda los 400 pesos, por lo que los 100 dólares invertidos equivalen a alrededor de 40 mil CUP, una suma inalcanzable para la mayoría de los trabajadores estatales que reciben salarios promedios de menos de 5 mil pesos.

