Pitcher guantanamero se pronuncia tras la agresión a un árbitro en juego en Camagüey

El lanzador guantanamero Damián Savón publicó un comunicado este lunes tras protagonizar un polémico incidente en el estadio Cándido González de Camagüey, donde fue expulsado por agredir a un árbitro durante el juego entre Guantánamo y los Toros.
La declaración fue publicada por el propio pelotero en su cuenta de Facebook, donde expresó su “más grande arrepentimiento” por lo ocurrido.
Savón pidió disculpas al pueblo de Cuba, especialmente al de Camagüey, y a la Dirección Nacional de Béisbol, por el lanzamiento que terminó golpeando al árbitro Roman Zamora, acción por la que fue inmediatamente expulsado.
“Quiero manifestar mi más grande arrepentimiento […] Estoy arrepentido de haberlo ocasionado”, escribió Savón, quien aseguró estar consciente de que recibirá una sanción de las máximas autoridades deportivas, y que su equipo ya le aplicó una medida disciplinaria que lo dejará fuera de varios partidos.
"Nunca buscaría crear una situación denigrante para la pelota cubana que es la que desde muy pequeño he practicado y me han enseñado valores", añadió en su publicación.
Cerró su declaración asegurando que jamás repetiría este incidente, el cual calificó como lamentable.
Por su parte, la Comisión Nacional de Béisbol informó en X que "su Comisión Disciplinaria ha sido activada ante la conducta del lanzador de Guantánamo Álvaro Damián Savón Tejeda".
El video del momento de la agresión, donde se observa a Savón golpear con el guante en la cara al árbitro, fue difundido por el sitio especializado Por La Goma LLC y generó amplias reacciones en redes sociales.
Savón también criticó la forma en que el incidente ha sido amplificado en plataformas digitales: “He visto en las redes sociales que han utilizado esta situación para exagerar y hacer creer como que es una crisis de nuestro béisbol”, sostuvo.
Aseguró que nunca buscaría “crear una situación denigrante para la pelota cubana”.
El lanzador insistió en que siempre ha mantenido una conducta acorde con los valores del deporte cubano y cerró su mensaje disculpándose con su equipo y el árbitro afectado: “Jamás repetiría tan lamentable incidente”.
A pesar del escándalo, Guantánamo venció a Camagüey con marcador de 8 a 2.
Este no ha sido el único caso de disciplina severa en la actual Serie Nacional. En agosto pasado, el INDER en Granma confirmó una sanción de un año al lanzador Leandro Martínez por infracciones catalogadas como “muy graves”.
La medida prohíbe su participación en eventos competitivos nacionales y su contratación, tras haber asumido conductas públicas que atentaban contra el decoro deportivo.
El comentarista oficialista Pavel Otero, al abordar ese caso, cuestionó la falta de coherencia en la aplicación de sanciones dentro del béisbol cubano.
“Hemos tenido peloteros involucrados en agresiones físicas en pleno juego con suspensiones de solo dos o tres partidos”, señaló, sugiriendo la necesidad de revisar el reglamento disciplinario.
Preguntas frecuentes sobre el incidente de Damián Savón y las sanciones en el béisbol cubano
¿Qué ocurrió con Damián Savón durante el partido en Camagüey?
Damián Savón fue expulsado por agredir a un árbitro durante un juego entre Guantánamo y Camagüey en el estadio Cándido González. El lanzador golpeó al árbitro Roman Zamora con el guante, por lo que se disculpó públicamente en redes sociales y expresó su arrepentimiento.
¿Qué sanción podría enfrentar Damián Savón por su agresión al árbitro?
Damián Savón ya ha sido sancionado por su equipo, lo que lo dejará fuera de varios partidos. Se espera que reciba una sanción de las máximas autoridades deportivas de Cuba, aunque el tipo exacto de sanción aún no ha sido especificado.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad del béisbol cubano ante el incidente con Savón?
El incidente ha generado una amplia discusión en redes sociales, con críticas sobre la forma en que se han manejado las sanciones en el béisbol cubano. El comentarista Pavel Otero cuestionó la coherencia en la aplicación de sanciones, sugiriendo una revisión del reglamento disciplinario debido a casos previos de agresiones que recibieron sanciones más leves.
¿Qué otros incidentes disciplinarios recientes han ocurrido en el béisbol cubano?
Recientemente, el lanzador Leandro Martínez fue sancionado por un año por infracciones muy graves, y el lanzador Erly Casanova fue sancionado sin explicación formal por gestionar un contrato por su cuenta. Estos casos reflejan una crisis en el manejo disciplinario y el control estatal sobre el béisbol cubano.
