Pitcher guantanamero se pronuncia tras la agresión a un árbitro en juego en Camagüey

El lanzador guantanamero Damián Savón publicó un comunicado este lunes tras protagonizar un polémico incidente en el estadio Cándido González de Camagüey, donde fue expulsado por agredir a un árbitro durante el juego entre Guantánamo y los Toros.

La declaración fue publicada por el propio pelotero en su cuenta de Facebook, donde expresó su “más grande arrepentimiento” por lo ocurrido.

Captura Facebook / Alvaro Damian Savon Tejeda

Savón pidió disculpas al pueblo de Cuba, especialmente al de Camagüey, y a la Dirección Nacional de Béisbol, por el lanzamiento que terminó golpeando al árbitro Roman Zamora, acción por la que fue inmediatamente expulsado.

“Quiero manifestar mi más grande arrepentimiento […] Estoy arrepentido de haberlo ocasionado”, escribió Savón, quien aseguró estar consciente de que recibirá una sanción de las máximas autoridades deportivas, y que su equipo ya le aplicó una medida disciplinaria que lo dejará fuera de varios partidos.

"Nunca buscaría crear una situación denigrante para la pelota cubana que es la que desde muy pequeño he practicado y me han enseñado valores", añadió en su publicación.

Cerró su declaración asegurando que jamás repetiría este incidente, el cual calificó como lamentable.

Por su parte, la Comisión Nacional de Béisbol informó en X que "su Comisión Disciplinaria ha sido activada ante la conducta del lanzador de Guantánamo Álvaro Damián Savón Tejeda".

El video del momento de la agresión, donde se observa a Savón golpear con el guante en la cara al árbitro, fue difundido por el sitio especializado Por La Goma LLC y generó amplias reacciones en redes sociales.

Savón también criticó la forma en que el incidente ha sido amplificado en plataformas digitales: “He visto en las redes sociales que han utilizado esta situación para exagerar y hacer creer como que es una crisis de nuestro béisbol”, sostuvo.

Aseguró que nunca buscaría “crear una situación denigrante para la pelota cubana”.

El lanzador insistió en que siempre ha mantenido una conducta acorde con los valores del deporte cubano y cerró su mensaje disculpándose con su equipo y el árbitro afectado: “Jamás repetiría tan lamentable incidente”.

A pesar del escándalo, Guantánamo venció a Camagüey con marcador de 8 a 2.

Este no ha sido el único caso de disciplina severa en la actual Serie Nacional. En agosto pasado, el INDER en Granma confirmó una sanción de un año al lanzador Leandro Martínez por infracciones catalogadas como “muy graves”.

La medida prohíbe su participación en eventos competitivos nacionales y su contratación, tras haber asumido conductas públicas que atentaban contra el decoro deportivo.

El comentarista oficialista Pavel Otero, al abordar ese caso, cuestionó la falta de coherencia en la aplicación de sanciones dentro del béisbol cubano.

“Hemos tenido peloteros involucrados en agresiones físicas en pleno juego con suspensiones de solo dos o tres partidos”, señaló, sugiriendo la necesidad de revisar el reglamento disciplinario.

