Polémica en el béisbol cubano: INDER de Granma mantiene castigo a Leandro Martínez

La Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en la provincia de Granma aclaró este martes los detalles de la sanción impuesta al lanzador Leandro Martínez, confirmando que la medida, notificada el 12 de febrero, consiste en un año de prohibición para participar en eventos competitivos nacionales y para ser contratado.

Según el organismo, cuya nota fue publicada en Facebook por el periodista oficialista Pavel Otero, la sanción se enmarca en el artículo 20, inciso I) del reglamento disciplinario, que tipifica como infracción de carácter “MUY GRAVE” conductas como: asumir posiciones de arbitrariedad o manifestaciones ilegales y poco éticas contra otro miembro del equipo, y denigrar públicamente disposiciones legales emanadas de autoridades gubernamentales o deportivas por beneficio personal.

Publicación de Facebook/Diga Usted Pavel Otero

Asimismo, habla sobre el hecho de cometer actos notorios y públicos que atenten gravemente contra la dignidad o el decoro deportivo.

El reglamento establece que las sanciones catalogadas como muy graves deben cumplirse en su totalidad, sin posibilidad de reducción a la mitad. Por ello, el INDER de Granma recalcó que Martínez solo ha cumplido seis meses de suspensión, y que la medida no implica “dos Series Nacionales”, sino únicamente su ausencia en la Serie 64.

Opinión de Pavel Otero: “Hay incoherencias en el reglamento”

En su post, Pavel Otero, una de las caras del régimen comunista en la televisión nacional, opinó que, aunque la norma vigente no permite reducir sanciones muy graves, sería conveniente revisar el reglamento para que se contemple la reducción de sanciones cuando el comportamiento del atleta lo amerite y el contexto lo permita.

“Hasta las condenas más severas del Código Penal Civil pueden ser reducidas con su debido proceso. Lo más importante es salvar y reinsertar al ser humano siempre que sea posible”, afirmó Otero, quien también señaló incoherencias en la aplicación de las sanciones:

“Hemos tenido peloteros involucrados en agresiones físicas en pleno juego con suspensiones de solo dos o tres partidos, y a Leandro Martínez se le sanciona un año sin agredir físicamente a nadie”, afirmó el narrador-comentarista deportivo.

