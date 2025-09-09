Víctor Mesa Jr. hace historia en su cumpleaños con primer jonrón en MLB

Vídeos relacionados:

El cubano Víctor Mesa Jr., de los Marlins de Miami, se convirtió este lunes en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas que conecta el primer jonrón de su carrera en el día de su cumpleaños.

Según datos de Elias Sports Bureau, citados por el periodista cubano Francys Romero en sus redes sociales, el jardinero de los Marlins, con ese cuadrangular ante los Nacionales de Washington, se unió a una lista exclusiva integrada por: Stephen Cardullo, Charlie Blackmon, Ángel Pagán, Randy Wolf (PHI), Eric Munson y Chris Snopek.

En mayo pasado, el hijo menor del estelar ex pelotero Víctor Mesa fue llamado a Grandes Ligas, cumpliendo así el objetivo de jugar en el mejor béisbol del planeta.

Tras debutar como emergente el 26 de mayo -falló por la vía de los strikes- , Mesa tuvo la oportunidad de abrir el juego siguiente versus Padres de San Diego y en su aparición inicial disparó un cohete al jardín derecho.

Luego fue bajado a Triple A, pero la gerencia del equipo volvió a convocarlo el 31 de agosto, ratificando que confía en el talento del joven guardabosque de 24 años.

