Víctor Mesa Jr. hace historia en su cumpleaños con primer jonrón en MLB

El cubano Víctor Mesa Jr., de los Marlins de Miami, se convirtió este lunes en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas que conecta el primer jonrón de su carrera en el día de su cumpleaños.
Según datos de Elias Sports Bureau, citados por el periodista cubano Francys Romero en sus redes sociales, el jardinero de los Marlins, con ese cuadrangular ante los Nacionales de Washington, se unió a una lista exclusiva integrada por: Stephen Cardullo, Charlie Blackmon, Ángel Pagán, Randy Wolf (PHI), Eric Munson y Chris Snopek.
En mayo pasado, el hijo menor del estelar ex pelotero Víctor Mesa fue llamado a Grandes Ligas, cumpliendo así el objetivo de jugar en el mejor béisbol del planeta.
Tras debutar como emergente el 26 de mayo -falló por la vía de los strikes- , Mesa tuvo la oportunidad de abrir el juego siguiente versus Padres de San Diego y en su aparición inicial disparó un cohete al jardín derecho.
Luego fue bajado a Triple A, pero la gerencia del equipo volvió a convocarlo el 31 de agosto, ratificando que confía en el talento del joven guardabosque de 24 años.
Preguntas frecuentes sobre Víctor Mesa Jr. y su actuación en MLB
¿Cómo hizo historia Víctor Mesa Jr. en MLB el día de su cumpleaños?
Víctor Mesa Jr. conectó su primer jonrón en MLB el día de su cumpleaños, convirtiéndose en el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo. Este logro ocurrió durante un juego contra los Nacionales de Washington.
¿Cuál ha sido el recorrido de Víctor Mesa Jr. en las Grandes Ligas?
Víctor Mesa Jr. debutó en MLB en mayo de 2025 con los Marlins de Miami. Fue llamado a Grandes Ligas tras seis temporadas en ligas menores, debutando como emergente y luego como titular, donde conectó su primer hit. Después de un breve regreso a Triple-A, volvió a ser llamado en agosto, demostrando su talento al conectar su primer jonrón en septiembre.
¿Qué obstáculos ha enfrentado Víctor Mesa Jr. en su carrera?
Víctor Mesa Jr. ha enfrentado desafíos culturales y deportivos en su camino hacia las Grandes Ligas, lo que incluyó temporadas en ligas menores y ajustes para adaptarse al nivel de juego de MLB. A pesar de estos retos, su fortaleza mental y talento le han permitido superar estos obstáculos y comenzar a dejar huella en el béisbol profesional.
¿Qué significa el primer jonrón de Víctor Mesa Jr. para su carrera?
El primer jonrón de Víctor Mesa Jr. en MLB no solo es un hito personal, sino que también ratifica su potencial y el respaldo de los Marlins de Miami en su talento. Este logro llega después de su regreso a las Grandes Ligas, reforzando su proyección como uno de los talentos emergentes del béisbol cubano en las Mayores.
