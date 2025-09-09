¿Qué se sabe de la situación del amigo de “El Cangrejo” detenido por ICE en EE.UU.?

Vídeos relacionados:
El futuro de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, exfuncionario cubano y amigo íntimo de Raúl Guillermo “El Cangrejo” Rodríguez Castro, nieto y jefe de la escolta de Raúl Castro, quedará en manos de una corte de inmigración el próximo 2 de octubre de 2025 en Las Vegas.
Rodríguez Cabrera permanece detenido en el Centro de Detención del Sur de Nevada, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras avanza su proceso judicial. La audiencia será decisiva para determinar si puede permanecer en Estados Unidos o si es deportado a Cuba, según reveló Martí Noticias.
De acuerdo con los registros judiciales consultados por este medio de prensa, el caso continúa abierto y no ha sido remitido aún a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Esto significa que el tribunal de octubre tendrá la última palabra sobre su permanencia legal en el país.
Rodríguez Cabrera cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022 junto a su esposa y sus dos hijos para pedir asilo político.
En un inicio trabajó en empleos modestos, pero en 2024 fundó en Las Vegas la empresa Gran Azul LLC, dedicada a servicios de logística, envíos puerta a puerta hacia la isla, venta de autos, alimentos y hasta paquetes turísticos.
El negocio creció rápidamente en varias ciudades de EE.UU. y levantó suspicacias dentro de la comunidad cubana en el exilio, al considerar que podía terminar beneficiando al propio régimen que decía haber dejado atrás.
La madre de sus hijos y los menores lograron obtener la residencia permanente en Estados Unidos, pero Rodríguez Cabrera nunca alcanzó ese estatus legal. Se mantuvo al frente de su empresa hasta que fue arrestado por ICE en julio de 2025.
El proceso ha despertado gran interés porque Rodríguez Cabrera no es un migrante cualquiera. En Cuba trabajó en el correo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y su estrecha relación con “El Cangrejo” lo vinculó al círculo más cercano de la élite castrista.
Su situación se suma a la de otros exfuncionarios del régimen que han buscado refugio en Estados Unidos pese a haber ocupado cargos con privilegios dentro del sistema, como la exjueza Melody González Pedraza o el exoficial Jorge Luis “Veguita” Vega García.
Estos casos han generado un intenso debate en la comunidad del exilio sobre la presencia en el país de antiguos cuadros vinculados a violaciones de derechos humanos.
Preguntas frecuentes sobre la detención de Jorge Javier Rodríguez Cabrera por ICE en EE.UU.
¿Quién es Jorge Javier Rodríguez Cabrera y por qué su detención es relevante?
Jorge Javier Rodríguez Cabrera es un exfuncionario cubano y amigo íntimo de Raúl Guillermo “El Cangrejo” Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Su detención es relevante porque, a pesar de sus vínculos con la élite política cubana, cruzó a EE.UU. en 2022 solicitando asilo político. Luego fundó una empresa en Las Vegas, lo que levantó sospechas sobre su posible beneficio al régimen cubano. Su caso ha generado debate en la comunidad exiliada por su relación con el régimen que dice haber dejado atrás.
¿Cuál es el estatus legal actual de Jorge Javier Rodríguez Cabrera en Estados Unidos?
Jorge Javier Rodríguez Cabrera está detenido en el Centro de Detención del Sur de Nevada bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su estatus legal será decidido en una audiencia de inmigración el 2 de octubre de 2025 en Las Vegas. Esta audiencia determinará si puede permanecer en Estados Unidos o si será deportado a Cuba.
¿Por qué la comunidad cubana en el exilio está preocupada por el caso de Rodríguez Cabrera?
La comunidad cubana en el exilio está preocupada debido a los vínculos de Rodríguez Cabrera con la élite castrista y la rapidez con la que su negocio creció en EE.UU., lo que levanta sospechas sobre su posible cooperación con el régimen cubano. Su caso se suma a un creciente debate sobre exfuncionarios del régimen que buscan refugio en EE.UU., generando indignación entre los exiliados que han sufrido bajo el régimen cubano.
¿Qué implicaciones tendría su deportación a Cuba?
Si Jorge Javier Rodríguez Cabrera es deportado a Cuba, podría enfrentar represalias debido a su intento de asilo en EE.UU. y sus declaraciones de oposición al régimen. Sin embargo, sus fuertes lazos con la élite cubana podrían ofrecerle cierto grado de protección. El temor de su madre de que sea deportado refleja la incertidumbre y el riesgo que enfrentan los cubanos que han desafiado al régimen al solicitar asilo en EE.UU.
