¿Qué se sabe de la situación del amigo de “El Cangrejo” detenido por ICE en EE.UU.?

Vídeos relacionados:

El futuro de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, exfuncionario cubano y amigo íntimo de Raúl Guillermo “El Cangrejo” Rodríguez Castro, nieto y jefe de la escolta de Raúl Castro, quedará en manos de una corte de inmigración el próximo 2 de octubre de 2025 en Las Vegas.

Rodríguez Cabrera permanece detenido en el Centro de Detención del Sur de Nevada, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras avanza su proceso judicial. La audiencia será decisiva para determinar si puede permanecer en Estados Unidos o si es deportado a Cuba, según reveló Martí Noticias.

De acuerdo con los registros judiciales consultados por este medio de prensa, el caso continúa abierto y no ha sido remitido aún a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Esto significa que el tribunal de octubre tendrá la última palabra sobre su permanencia legal en el país.

Rodríguez Cabrera cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022 junto a su esposa y sus dos hijos para pedir asilo político.

En un inicio trabajó en empleos modestos, pero en 2024 fundó en Las Vegas la empresa Gran Azul LLC, dedicada a servicios de logística, envíos puerta a puerta hacia la isla, venta de autos, alimentos y hasta paquetes turísticos.

El negocio creció rápidamente en varias ciudades de EE.UU. y levantó suspicacias dentro de la comunidad cubana en el exilio, al considerar que podía terminar beneficiando al propio régimen que decía haber dejado atrás.

Lo más leído hoy:

La madre de sus hijos y los menores lograron obtener la residencia permanente en Estados Unidos, pero Rodríguez Cabrera nunca alcanzó ese estatus legal. Se mantuvo al frente de su empresa hasta que fue arrestado por ICE en julio de 2025.

El proceso ha despertado gran interés porque Rodríguez Cabrera no es un migrante cualquiera. En Cuba trabajó en el correo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y su estrecha relación con “El Cangrejo” lo vinculó al círculo más cercano de la élite castrista.

Su situación se suma a la de otros exfuncionarios del régimen que han buscado refugio en Estados Unidos pese a haber ocupado cargos con privilegios dentro del sistema, como la exjueza Melody González Pedraza o el exoficial Jorge Luis “Veguita” Vega García.

Estos casos han generado un intenso debate en la comunidad del exilio sobre la presencia en el país de antiguos cuadros vinculados a violaciones de derechos humanos.

Preguntas frecuentes sobre la detención de Jorge Javier Rodríguez Cabrera por ICE en EE.UU.