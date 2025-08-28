Juez de Miami ordena la deportación de exteniente coronel cubano

Vídeos relacionados:

Un juez de inmigración en Miami ordenó la deportación de Jorge Luis Vega García "Veguita", un exteniente coronel del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), acusado de violaciones graves a los derechos humanos durante su carrera como jefe en varias prisiones de la Isla.

La decisión fue emitida el pasado 25 de agosto, tras semanas de deliberaciones, y establece que Vega García debe ser removido de Estados Unidos. Sin embargo, aún cuenta con plazo hasta el 24 de septiembre para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés).

Según los registros judiciales revisados por Martí Noticias, no hay audiencias futuras programadas, lo que confirma el carácter concluyente del fallo.

Un represor en suelo estadounidense

Vega García ingresó a EE.UU en enero de 2024 a través del programa de parole humanitario, por el Aeropuerto Internacional de Tampa.

Su llegada provocó indignación en la comunidad del exilio y entre exprisioneros políticos, que lo señalan como responsable directo de torturas, golpizas y tratos crueles en las cárceles de Agüica (Matanzas) y Canaleta (Ciego de Ávila).

"Veguita era temido en Agüica. Tenía fama de sádico, de disfrutar el dolor ajeno. Para muchos representa lo peor del sistema penitenciario cubano", relató un exprisionero político en Miami.

Los testimonios recogidos por periodistas y organizaciones de derechos humanos lo acusan de ordenar confinamientos prolongados en celdas de castigo, negar atención médica, e incluso manipular a presos comunes para hostigar a opositores.

Documentos firmados por el propio Vega ayudaron a confirmar su identidad tras su arresto el pasado 5 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su caso ha sido descrito como un símbolo para el exilio cubano en Miami, que lleva años denunciando la llegada de represores del régimen mediante programas migratorios como el parole humanitario.

"Falta ver dónde termina, pero al menos se ha reconocido oficialmente que un hombre con ese historial no puede quedarse en Estados Unidos disfrutando de la libertad que negó a tantos", declaró el activista Luis Domínguez tras conocerse el fallo.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez había exigido su deportación meses antes en una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, acompañada de evidencia que lo vinculaba con violaciones a los derechos humanos, incluidas las cometidas durante la Primavera Negra de 2003, cuando decenas de opositores fueron encarcelados por órdenes del régimen de Fidel Castro.

ICE publicó imágenes del momento en que Vega García, de 55 años, fue interceptado por agentes en Florida.

"No hay ningún lugar seguro en Estados Unidos para las personas que intentan escapar de su pasado violento", advirtió la agencia advirtió.

El organismo vinculó públicamente al exteniente coronel con el Partido Comunista de Cuba y el sistema represivo del MININT, e insistió en que su historial es incompatible con los principios de acogida humanitaria del país.

El proceso judicial y el dilema del destino

Aunque la orden judicial dispone su deportación, el destino final de Vega García sigue siendo incierto.

Abogados de inmigración consultados advierten que, si su apelación fracasa, el gobierno estadounidense deberá remitir su caso a Cuba, que podría aceptarlo o rechazarlo. De darse este supuesto, podría ser enviado a otro país

Ello puede ser posible gracias a que la Corte Suprema de EE.UU. autorizó en junio al presidente Trump a reanudar las deportaciones de migrantes a países distintos a sus lugares de origen.

La mayoría conservadora de la Corte revirtió el fallo de un juez de Boston que en abril había bloqueado esas deportaciones al considerar que podían implicar tortura o muerte para los migrantes si eran enviados a terceros países.

El caso involucraba a ocho migrantes (dos de ellos cubanos) quienes fueron deportados a Sudán del Sur.

La exjueza Melody González Pedraza: ¿deportación inminente?

El proceso de Vega se enmarca en una oleada de investigaciones sobre exfuncionarios cubanos que han llegado a EE.UU. bajo programas especiales.

Otro caso muy sonado es el de la exjueza Melody González Pedraza, expresidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada (Villa Clara), cuya deportación está prevista para este jueves 28 de agosto, según el portal Diario de Cuba.

La exjueza, quien confesó haber dictado condenas bajo presión de la Seguridad del Estado, se encuentra detenida en Luisiana a la espera de una decisión definitiva, en medio de retrasos y negativas de La Habana a recibirla.

Un precedente para futuras expulsiones

El caso de Jorge Luis Vega García no solo implica la suerte de un exoficial acusado de torturas, sino que también sienta precedente sobre cómo Estados Unidos gestionará la presencia en su territorio de represores vinculados a regímenes autoritarios.

Para el exilio cubano, su expulsión marcaría un paso hacia la justicia simbólica: impedir que quienes reprimieron en Cuba encuentren refugio en el país que recibe a sus víctimas.

