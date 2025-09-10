Julio César La Cruz asegura que solo tiene dos ídolos, y uno de ellos es Fidel Castro

El boxeador cubano Julio César La Cruz, doble campeón olímpico y cinco veces monarca mundial, volvió a dejar clara su cercanía al régimen de la isla al afirmar que sus únicos ídolos son Fidel Castro y su madre, Ana de la Caridad La Cruz Peraza.

La declaración se produjo durante una entrevista con el influencer venezolano Jesús Cazorla, conocido por su afinidad con figuras del comunismo y quien ya tuvo como invitado a Sandro Castro, nieto del fallecido dictador.

Durante el diálogo, Cazorla llegó a mencionar a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel, pero el púgil camagüeyano fue tajante: solo Fidel y su madre ocupan ese lugar en su vida.

Un historial deportivo brillante y polémico

Julio César La Cruz, actualmente en el evento universal organizado en la ciudad de Liverpool, es considerado uno de los boxeadores más laureados en la historia del deporte cubano: dos oros olímpicos (Río 2016 y Tokio 2020), cinco títulos mundiales y múltiples coronas panamericanas y centroamericanas.

Sin embargo, su cercanía con el régimen lo ha convertido en un personaje altamente controvertido, incluso entre excompañeros del equipo nacional que lo han criticado abiertamente.

Su condición de diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC) contrasta con sus declaraciones de que “no es político”.

El régimen ha premiado su lealtad con privilegios, entre ellos un automóvil Mercedes-Benz, en un país donde la mayoría de los atletas y ciudadanos enfrentan serias carencias materiales.

El recuerdo de Tokio 2020: “¡Patria o Muerte, Venceremos!”

La entrevista también repasó el momento más polémico de La Cruz en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando tras vencer al cubano nacionalizado español Emmanuel Reyes, gritó en el ring: “¡Patria y Vida no! ¡Patria o Muerte, Venceremos!”.

El púgil explicó que esa consigna fue su respuesta al ambiente político que rodeó la pelea: “Si él me ganaba iba a gritar Patria y Vida. Eso va a quedar para la historia”, comentó.

Aquella declaración provocó críticas dentro y fuera de Cuba, pues coincidió con el auge de la canción “Patria y Vida”, himno de la oposición cubana y símbolo de las protestas del 11J.

Un boxeador entre la gloria y la polémica

A pesar de su condición de ídolo deportivo, Julio César La Cruz es visto como uno de los atletas más cercanos al poder político en la isla, y su nombre divide opiniones: para el oficialismo, representa un símbolo de lealtad y gloria deportiva; para muchos otros, un recordatorio de cómo el deporte de élite en Cuba sigue estando profundamente atado al discurso ideológico del régimen.

