Bolsonaro enfrenta condena por intento de golpe de Estado en Brasil

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, acusado de liderar un complot golpista para permanecer en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con la agencia EFE, se trata de un fallo inédito en la historia de Brasil, al ser la primera vez que un exmandatario es sentenciado por intentar un golpe de Estado. Cuatro de los cinco jueces de la sala lo hallaron culpable, junto con siete de sus aliados —entre ellos exministros y altos mandos militares— de hasta cinco delitos contra el orden democrático.

Un plan para “perpetuarse en el poder”

“El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro”, sostuvo Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. El juez relator, Alexandre de Moraes, enumeró 13 actos de la trama, que se gestó desde 2021, y concluyó que Bolsonaro instrumentalizó al Estado para promover falsas narrativas y fomentar inestabilidad social con el fin de justificar un estado de excepción, según EFE.

Según la investigación, el complot incluyó amenazas a autoridades, decretos para instaurar un régimen dictatorial e incluso un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes. El golpe fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica.

Los disturbios del 8 de enero

El fallo también responsabiliza a Bolsonaro de alentar las manifestaciones violentas del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, en un intento de incitar una intervención militar.

Militares entre los condenados

El citado medio expuso que seis de los ocho sentenciados son militares, incluido el excomandante de la Marina Almir Garnier y tres generales de la reserva: Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto, con penas de entre 19 y 26 años de cárcel.

Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió la sanción más alta.

Futuro incierto

La sentencia aún no es firme y cabe recurso. Bolsonaro apuesta a una amnistía promovida por su partido en el Parlamento, además de presionar con apoyo internacional. A sus 70 años, también enfrenta otras investigaciones por obstrucción a la justicia, difusión de noticias falsas y apropiación de joyas del acervo estatal.

En Brasil, la reacción social fue desigual: tibios festejos en sectores de izquierda y protestas menores del bolsonarismo, reflejo de la polarización política que sigue marcando al país.

