Presidenta de Madrid elogia a Miami: “Huyendo del comunismo se puede llegar muy lejos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elogió este viernes a la ciudad de Miami como un ejemplo de prosperidad alcanzada en libertad por miles de exiliados que huyeron del comunismo. Sus declaraciones tuvieron lugar durante la segunda sesión del debate sobre el estado de la región, en la Asamblea de Madrid, donde respondió duramente a la oposición por sus críticas sobre su vida privada y sus viajes a Estados Unidos.

“Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami, siempre que puedo —ya que le suscita tanto interés a los señores de la izquierda—, es porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos”, afirmó Ayuso desde la tribuna, en un discurso cargado de reproches hacia sus adversarios políticos.

La presidenta se refirió a inmigrantes cubanos, venezolanos y de otros países que “han huido en balsas, buscándose la vida para poder llegar a un país donde les dejan prosperar en libertad, donde pueden crear sus propios negocios”. Y añadió: “Una persona que se jugaba la vida en el mar, en poco tiempo puede tener su propia empresa”.

Aprovechó también para marcar distancia con la izquierda: “Esa gente no quiere saber nada del socialismo desorejado —que no es todo el socialismo—, y del comunismo. Me encanta vivir con gente alegre, pujante, brava, generosa, y que no es como ustedes: sectaria, odiadora, y capaz de desprestigiar a cantantes, a actores, a cineastas, a periodistas por su ideología”.

En un tono firme, añadió: “Me gusta la gente libre, que no mira con esa hemiplejia si eres de este signo político o del otro. Por eso me encanta cada vez que puedo ir a los Estados Unidos o a cualquier país occidental que defienda la vida, la prosperidad y que, por cierto, como mujer, me permite sentirme muy libre”.

Una defensa personal y política

Ayuso aprovechó su intervención para defenderse de las críticas sobre su vida privada, incluyendo los señalamientos sobre su pareja, Alberto González Amador, y sus viajes a Miami. “Y luego me dicen también dónde tengo que pasar las vacaciones. ¿Cómo se me ocurre poder pasar las vacaciones en Estados Unidos, con lo bien que se está yendo y viniendo a República Dominicana sin dar explicaciones a través del radar?”, ironizó la presidenta, en clara alusión al uso del Falcon por parte del Gobierno central.

Sus palabras se produjeron en un momento especialmente tenso del debate sobre el estado de la región, donde fue acusada por la oposición de ignorar la guerra en Gaza y proteger intereses personales. Ayuso respondió defendiendo su postura y atacando lo que calificó como la “doble vara moral” de la izquierda.

Un vínculo estrecho con Miami y los exiliados cubanos

Las referencias elogiosas a Miami y su comunidad de exiliados no son nuevas. En junio de este año, Ayuso recibió la llave de la ciudad de Miami, entregada por el alcalde Francis Suárez en reconocimiento a su “destacado servicio público y compromiso con los valores democráticos”.

Poco después se hizo viral el encuentro que tuvo con una mujer cubana que trabaja en la FIU que se le acercó y le dijo: “Por el comunismo estoy yo aquí.

Semanas después, durante la presentación oficial de Hispanidad 2025, Ayuso volvió a destacar la importancia de la diáspora y afirmó: “Todo el mundo tiene que conocer el Miami cubano”. Ese evento, que se celebrará en octubre en Madrid, contará con más de 150 actividades y artistas como Gloria Estefan, Eliades Ochoa y la Orquesta Aragón. Además, se anunció que Estados Unidos será el país invitado de honor en la edición de 2026.

