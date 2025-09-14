Karol G celebra el billón de visualizaciones en YouTube de "Si antes te hubiera conocido"

La cantante colombiana Karol G sigue haciendo historia en la música latina. La artista celebró con emoción haber alcanzado más de un billón de visualizaciones en YouTube con su tema "Si antes te hubiera conocido", sin duda uno de los grandes éxitos de su carrera.
"¡1 billón de reproducciones! De bailadas, de dedicatorias, de cantadas, más de un billón de veces disfrutada", escribió La Bichota en sus redes sociales, donde compartió un fragmento del video que ha cautivado al mundo con su energía caribeña y vibras veraniegas.
El tema, lanzado el 25 de junio de 2024, ha sido uno de los mayores éxitos para Karol G, consolidando aún más su estatus como una de las voces femeninas más influyentes de la música urbana.
Con un ritmo alegre y una letra cargada de nostalgia amorosa, la canción ha conquistado no solo las listas de reproducción, sino también los corazones de millones de fans alrededor del planeta.
Además de superar el billón de visualizaciones, el video acumula ya más de 2.8 millones de "me gusta", convirtiéndose en uno de los contenidos más virales de su carrera.
Karol G no solo celebra cifras, sino el impacto cultural de su música, que sigue resonando en cada rincón del mundo.
Preguntas frecuentes sobre el éxito de Karol G en YouTube y su carrera musical
¿Cuántas visualizaciones ha alcanzado la canción "Si antes te hubiera conocido" de Karol G en YouTube?
La canción "Si antes te hubiera conocido" de Karol G ha alcanzado más de un billón de visualizaciones en YouTube, consolidando su éxito mundial y destacando su influencia en la música latina.
¿Qué impacto ha tenido el álbum "Tropicoqueta" de Karol G en el público?
El álbum "Tropicoqueta" de Karol G ha sido un fenómeno musical, conquistando al público en tan solo una semana desde su lanzamiento. Ha debutado en el puesto número 6 de Apple Music Top Albums US, marcando el mejor debut de un disco de Karol G en Estados Unidos.
¿Cómo ha celebrado Karol G su éxito en el medio tiempo de la NFL en Brasil?
Karol G deslumbró en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Brasil con un show cargado de ritmo latino y una producción vibrante que conquistó al público. Con una interpretación en portugués, español e inglés, reafirmó su lugar en la élite del pop latino.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.