Karol G celebra el billón de visualizaciones en YouTube de "Si antes te hubiera conocido"

La cantante colombiana Karol G sigue haciendo historia en la música latina. La artista celebró con emoción haber alcanzado más de un billón de visualizaciones en YouTube con su tema "Si antes te hubiera conocido", sin duda uno de los grandes éxitos de su carrera.

"¡1 billón de reproducciones! De bailadas, de dedicatorias, de cantadas, más de un billón de veces disfrutada", escribió La Bichota en sus redes sociales, donde compartió un fragmento del video que ha cautivado al mundo con su energía caribeña y vibras veraniegas.

Captura Instagram / Karol G

El tema, lanzado el 25 de junio de 2024, ha sido uno de los mayores éxitos para Karol G, consolidando aún más su estatus como una de las voces femeninas más influyentes de la música urbana.

Con un ritmo alegre y una letra cargada de nostalgia amorosa, la canción ha conquistado no solo las listas de reproducción, sino también los corazones de millones de fans alrededor del planeta.

Además de superar el billón de visualizaciones, el video acumula ya más de 2.8 millones de "me gusta", convirtiéndose en uno de los contenidos más virales de su carrera.

Lo más leído hoy:

Karol G no solo celebra cifras, sino el impacto cultural de su música, que sigue resonando en cada rincón del mundo.

Preguntas frecuentes sobre el éxito de Karol G en YouTube y su carrera musical