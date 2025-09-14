"Yo mala hoja jamás. Esto es cintureo y dólares": Así responde Seidy La Niña a quien la critica por sus videos íntimos

La cantante cubana Seidy La Niña no se quedó callada ante un comentario que recibió en sus redes sociales por la filtración de un supuesto video íntimo que habría subido a su página de Only Fans. Lejos de avergonzarse, respondió con firmeza, humor y mucha seguridad.
El mensaje que desató la respuesta fue el siguiente: “Pena te debería dar a ti siendo mujer que halla unos cuantos videos tuyos filtrados (XXX)”, escribió un usuario.
Pero Seidy no se dejó intimidar y contestó con contundencia: “A ver, y qué tú quieres que yo haga si filtraron un video mío, ¿que me ponga a llorar? No, hijo, no. ¡Si yo la estoy explicando allí riquísimo, aquí no hay miedo!”, dijo en un video que publicó em su Instagram.
La artista fue más allá y dejó claro que lo que realmente le molesta no es la filtración, sino que compartan el video en plataformas donde no gana dinero con el contenido.
“Si no fuera por los niños que yo tengo en mis plataformas, yo pongo el video completo aquí mismo, normal, y yo cobro”, añadió con desparpajo.
“Pero yo sí no voy a demandar a nadie, claro que no, si yo la explico como la tengo que explicar porque tengo una cara, un cuerpo y un movimiento. Y lo más bonito del caso es que este video es un coming soon, así que todas esas personas que quieran verlo: ¡corriendo para mi OnlyFans!”, remató.
Por si fuera poco, en la descripción del post escribió una frase que lo resume todo: “Pena no, si yo mala hoja jamás. Esto es cintureo y dólares”, desatando más criterios encontrados entre sus seguidores
Preguntas frecuentes sobre Seidy La Niña y su actividad en OnlyFans
¿Cómo respondió Seidy La Niña a las críticas por sus videos íntimos filtrados?
Seidy La Niña respondió con firmeza y humor, afirmando que no le da vergüenza la filtración de sus videos íntimos y que lo que realmente le molesta es que se compartan en plataformas donde no gana dinero. Además, destacó que no tiene intención de demandar a nadie, ya que considera que está en control de su imagen y contenido.
¿Qué ha dicho Seidy La Niña sobre mostrar su dinero en redes sociales?
Ante las críticas por presumir de su dinero, Seidy La Niña afirmó que el dinero es suyo y lo muestra cuantas veces quiera. Defendió que lo ha ganado con su trabajo y sacrificio, rechazando las acusaciones de haber perdido la humildad o de deber compartir su dinero con otros.
¿Cuál es la postura de Seidy La Niña sobre la envidia y las críticas en redes sociales?
Seidy La Niña ha sido clara en su postura sobre las críticas que recibe en redes sociales, afirmando que no se deja intimidar y defiende lo que ha logrado con su trabajo. Considera que la envidia es común en las redes, pero prefiere enfocarse en su felicidad y éxito personal, ignorando los comentarios negativos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.