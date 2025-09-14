"Yo mala hoja jamás. Esto es cintureo y dólares": Así responde Seidy La Niña a quien la critica por sus videos íntimos

La cantante cubana Seidy La Niña no se quedó callada ante un comentario que recibió en sus redes sociales por la filtración de un supuesto video íntimo que habría subido a su página de Only Fans. Lejos de avergonzarse, respondió con firmeza, humor y mucha seguridad.

El mensaje que desató la respuesta fue el siguiente: “Pena te debería dar a ti siendo mujer que halla unos cuantos videos tuyos filtrados (XXX)”, escribió un usuario.

Pero Seidy no se dejó intimidar y contestó con contundencia: “A ver, y qué tú quieres que yo haga si filtraron un video mío, ¿que me ponga a llorar? No, hijo, no. ¡Si yo la estoy explicando allí riquísimo, aquí no hay miedo!”, dijo en un video que publicó em su Instagram.

La artista fue más allá y dejó claro que lo que realmente le molesta no es la filtración, sino que compartan el video en plataformas donde no gana dinero con el contenido.

“Si no fuera por los niños que yo tengo en mis plataformas, yo pongo el video completo aquí mismo, normal, y yo cobro”, añadió con desparpajo.

“Pero yo sí no voy a demandar a nadie, claro que no, si yo la explico como la tengo que explicar porque tengo una cara, un cuerpo y un movimiento. Y lo más bonito del caso es que este video es un coming soon, así que todas esas personas que quieran verlo: ¡corriendo para mi OnlyFans!”, remató.

Por si fuera poco, en la descripción del post escribió una frase que lo resume todo: “Pena no, si yo mala hoja jamás. Esto es cintureo y dólares”, desatando más criterios encontrados entre sus seguidores

