Seidy La Niña lanza su campaña para alcaldesa de Miami y así reaccionan las redes: "Han convertido a Miami en un circo"

“Vamos a hacerlo de la forma correcta. Seidy Carrera for Mayor”. Con esta frase y una imagen muy profesional, la cantante cubana Seidy La Niña sorprendió este fin de semana a sus seguidores al anunciar, aparentemente, su candidatura a la alcaldía de Miami-Dade en 2025.

Vestida con blazer, perlas y un fondo institucional, Seidy publicó en su cuenta de Instagram un cartel que la muestra en modo político total: “2025 Election. Seidy Carrera for Mayor. A better Miami-Dade in 2025”, dice la imagen, desatando un vendaval de comentarios divididos.

"Han convertido a Miami en un circo", escribió un usuario en los comentarios insultado con la ocurrencia de la artista. Otros, más escépticos, aseguraron que se trata de una broma o parte de una campaña publicitaria para un nuevo lanzamiento musical, y no faltaron las pullas para Alexander Otaola, quien el pasado año se postuló a este mismo cargo.

“¡Na na na! Ahora sí se calentó esto. Una mulatica alcaldesita”; “Cuenta la leyenda que a la alcaldesa Oti le gustó esta publicación”; “Ahora sí te la buscaste la con la promiscua”; “Primera alcaldesa con OnlyFans, lo nunca visto en Miami”; “Ponte seria, y si es verdad, voto por ti”; “Me mudo de Orlando a Miami solo para votar”; “Aprovecha los casi 8 millones de seguidores que tienes y que te financien los viejos verdes que te pagan el OnlyFans. Victoria segura”; “Por lo menos ella habla inglés”; “¿Ese es el próximo tema?”; “Ay se muere tu tía si tú coges mayor porcentaje”, comentaros otros internautas.

La publicación llega poco después de que Seidy anunciara que destinaría sus ganancias de OnlyFans para su campaña para la alcaldía de Miami-Dade.

Hasta ahora, Seidy no ha confirmado si la candidatura es real o una jugada de marketing. Pero lo cierto es que, una vez más, ha logrado lo que sabe hacer bien: generar conversación y no dejar a nadie indiferente.

¿Candidata real o show viral? Solo el tiempo (y sus próximas publicaciones) lo dirán.

