Seidy La Niña reacciona a comentario ofensivo sobre su orientación sexual: "Prefiero fallar que morirme con las ganas"

La cantante cubana Seidy La Niña alzó su voz con firmeza tras recibir un comentario homofóbico en una de sus publicaciones, en la que recordaba el accidente de tránsito que casi le cuesta la vida hace once años.

“Dios te dio otra oportunidad pero no era para andar haciendo tortilla”, escribió un usuario, despectivamente, luego de que Seidy publicara un video en el que aparece disfrutando en una piscina junto a otra mujer.

Lejos de quedarse callada, la artista compartió un video en el que respondió con autenticidad y valentía: “A veces yo me pregunto si la gente que tiene internet, si la gente que está metida aquí en redes sociales, tiene una vida perfecta, si no se equivocan, si no viven”, comenzó diciendo.

Seidy recordó cómo su visión de la vida cambió tras sobrevivir al accidente: “Antes del accidente tenía muchos tabús, vivía mucho en el qué dirán, en el ‘ay, no voy a poder hacer esto porque me van a criticar’. Después del accidente muchas cosas cambiaron en mí. Lo primero que me dio Dios fue la libertad de entender que no todo el mundo me va a querer y que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo haga”.

Consciente del juicio ajeno pero decidida a vivir con plenitud, sentenció: “Quiero equivocarme, quiero caerme, quiero levantarme, quiero tener miedo de intentar cosas nuevas y hacerlo. Y a lo mejor no me vaya bien, pero no importa: lo hice. La vida se nos acaba en un segundo y yo no me quiero morir teniendo algo así en el pecho, nuevo para intentar. Prefiero fallar que morirme con las ganas”.

Esta respuesta llega en medio de la promoción de su nuevo tema “Alcohol y papaya”, cuyo videoclip también protagoniza junto a otra mujer, un audiovisual que nuevamente encendió el debate en las redes de la artista.

