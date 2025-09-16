Andy Pagés entra en la historia de MLB con una marca exclusiva para cubanos

El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles se suma a un grupo de élite en el que solo figuran dos grandes nombres: Yordan Álvarez y el histórico José Canseco.

Martes, 16 Septiembre, 2025 - 13:50

El joven slugger Andy Pagés continúa dejando huella en las Grandes Ligas y este lunes se convirtió en apenas el tercer jugador nacido en Cuba que logra una temporada con 25 o más jonrones y 80 o más carreras impulsadas antes de cumplir los 25 años.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles se suma a un grupo de élite en el que solo figuran dos grandes nombres: Yordan Álvarez, quien lo consiguió en 2021, y el histórico José Canseco, que alcanzó la marca en tres campañas consecutivas (1986, 1987 y 1988).

La hazaña confirma el enorme potencial ofensivo de Pagés, que se perfila como uno de los nuevos referentes de la ofensiva cubana en MLB, siguiendo los pasos de los grandes sluggers que lo precedieron.

En marzo pasado, el oriundo de Pinar del Río manifestó su disponibilidad para integrar el llamado Team Asere en el VI Clásico Mundial de Béisbol, siempre y cuando reciba el permiso de su organización.

Con este “sí, acepto” informado por el sitio especializado Pelota Cubana, el guardabosque ratificó su deseo de representar a la isla en el importante evento deportivo, pues ya fue considerado para la edición precedente, pero los directivos decidieron no incluirlo en el roster.

Preguntas frecuentes sobre Andy Pagés y su impacto en la MLB

¿Qué logro histórico alcanzó Andy Pagés en la MLB?

Andy Pagés se convirtió en el tercer jugador nacido en Cuba en lograr una temporada con 25 o más jonrones y 80 o más carreras impulsadas antes de cumplir los 25 años. Este logro lo coloca junto a otros grandes nombres como Yordan Álvarez y José Canseco, destacando su potencial como uno de los nuevos referentes de la ofensiva cubana en las Grandes Ligas.

¿Cuál es el impacto de Andy Pagés en el equipo de los Dodgers?

Andy Pagés ha demostrado ser un jugador clave para los Dodgers de Los Ángeles, contribuyendo significativamente en términos de poder ofensivo y producción de carreras. Su consistencia al bate y su habilidad para generar carreras lo han convertido en una pieza valiosa dentro del equipo, lo que refuerza sus aspiraciones de ser un jugador influyente en la MLB.

¿Está Andy Pagés interesado en representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol?

Andy Pagés ha manifestado su disposición para integrar el "Team Asere" en el VI Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, su participación está condicionada a recibir el permiso de su organización, los Dodgers de Los Ángeles. Esto muestra su deseo de representar a su país en un evento deportivo de gran importancia internacional.

¿Cómo ha mejorado Andy Pagés a lo largo de la temporada 2025?

A lo largo de la temporada 2025, Andy Pagés ha mostrado una notable mejora en su desempeño ofensivo, superando sus estadísticas de 2024 en menos tiempo y aumentando su promedio de bateo y producción de carreras. Su adaptación al pitcheo de las Grandes Ligas y su creciente madurez en el plato han sido factores clave en su evolución como jugador.

