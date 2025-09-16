Andy Pagés entra en la historia de MLB con una marca exclusiva para cubanos

Vídeos relacionados:

El joven slugger Andy Pagés continúa dejando huella en las Grandes Ligas y este lunes se convirtió en apenas el tercer jugador nacido en Cuba que logra una temporada con 25 o más jonrones y 80 o más carreras impulsadas antes de cumplir los 25 años.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles se suma a un grupo de élite en el que solo figuran dos grandes nombres: Yordan Álvarez, quien lo consiguió en 2021, y el histórico José Canseco, que alcanzó la marca en tres campañas consecutivas (1986, 1987 y 1988).

La hazaña confirma el enorme potencial ofensivo de Pagés, que se perfila como uno de los nuevos referentes de la ofensiva cubana en MLB, siguiendo los pasos de los grandes sluggers que lo precedieron.

En marzo pasado, el oriundo de Pinar del Río manifestó su disponibilidad para integrar el llamado Team Asere en el VI Clásico Mundial de Béisbol, siempre y cuando reciba el permiso de su organización.

Con este “sí, acepto” informado por el sitio especializado Pelota Cubana, el guardabosque ratificó su deseo de representar a la isla en el importante evento deportivo, pues ya fue considerado para la edición precedente, pero los directivos decidieron no incluirlo en el roster.

