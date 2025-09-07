Yordan Álvarez mantiene su ofensiva demoledora tras volver de la lesión

Vídeos relacionados:

El slugger cubano Yordan Álvarez volvió a demostrar por qué está considerado uno de los mejores bateadores del planeta, tras disparar el sábado su sexto jonrón de la temporada 2025 de la MLB, manteniendo un paso ofensivo demoledor desde que regresó de la lista de lesionados.

En el mes de septiembre exhibe números de videojuego: .565 de promedio (23-13), con 2 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas, de acuerdo con el periodista Francys Romero.

En la red social Facebook, el comunicador brindó detalles sobre el ritmo ofensivo del antillano, que recuerda al de sus mejores momentos y que lo reafirma como el corazón ofensivo de los Astros.

Un bate de élite mundial

Nacido en Las Tunas, Cuba, Álvarez se ha convertido en sinónimo de poder y consistencia en la MLB. Con apenas 28 años, ya ha escrito páginas doradas: campeón de Serie Mundial, Novato del Año en 2019 y uno de los toleteros más respetados de la liga por su capacidad para cambiar el rumbo de un juego con un solo swing.

Su talento no se limita únicamente a la fuerza. Su disciplina en el plato, la manera en que reconoce los pitcheos y su capacidad para producir en momentos de máxima presión lo colocan en la élite del béisbol actual. Cuando Yordan está en forma, pocos brazos pueden contenerlo.

El orgullo de Cuba en la MLB

Álvarez representa también el talento inagotable del béisbol cubano. De Las Tunas al estrellato en Houston, su trayectoria inspira a miles de jóvenes que sueñan con brillar en los diamantes más exigentes del mundo.

Mientras la temporada 2025 entra en su recta final para muchos, para Yordan apenas comienza el espectáculo. Su poder, precisión y sangre fría lo confirman como uno de los bateadores más temidos y admirados del planeta.

