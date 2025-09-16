Cuqui La Mora se recupera tras ser hospitalizada en Estados Unidos: "Increíble el hospital y las atenciones"

Vídeos relacionados:
La humorista cubana Cuqui La Mora se recupera satisfactoriamente tras haber sido hospitalizada en Estados Unidos a causa de un cálculo renal.
Desde la camilla en la institución de salud, la comediante compartió una foto en Instagram donde actualizó a sus seguidores con el tono humorístico que la caracteriza.
"Ya tuve una piedra en el zapato, otra en el camino, pero es mi primera piedra en el riñón, más que piedra un ceboruco. Pero ya estoy bien, fuera de peligro y dolor gracias a Dios", escribió.
En la misma publicación, Cuqui aprovechó para elogiar el sistema de salud estadounidense, y para ella fue imposible no comparar con la salud en Cuba: "Cada día amo más este país, increíble el hospital y las atenciones", añadió.
A pesar del incidente, la artista aseguró que no cancelará su próxima presentación en West Palm Beach, prevista para el viernes 19 de septiembre: "El show se mantiene. Estoy entera como el picadillo de Publix", bromeó.
Con su inconfundible estilo, Cuqui cerró el mensaje prometiendo que hablará luego sobre la cuenta del hospital: "Después les cuento del Bill", dijo entre risas.
En los comentarios al post amigos, colegas y seguidores le desearon una pronta recuperación.
Preguntas Frecuentes sobre la Recuperación de Cuqui La Mora y el Sistema de Salud Cubano
¿Cómo se encuentra Cuqui La Mora después de su hospitalización en Estados Unidos?
Cuqui La Mora se encuentra bien y fuera de peligro después de ser hospitalizada en Estados Unidos por un cálculo renal. La humorista cubana expresó en sus redes sociales que está fuera de peligro y agradeció las atenciones recibidas en el hospital estadounidense.
¿Qué opinión tiene Cuqui La Mora sobre el sistema de salud en Estados Unidos?
Cuqui La Mora elogió el sistema de salud estadounidense, calificándolo de "increíble". Expresó su amor por Estados Unidos debido a la calidad de las atenciones médicas recibidas, lo que refleja una crítica implícita hacia el sistema de salud en Cuba, conocido por sus carencias.
¿Cuáles son las principales críticas al sistema de salud cubano?
El sistema de salud cubano ha sido criticado por la falta de medicamentos, la escasez de médicos y las malas condiciones de los hospitales. El testimonio de usuarios en redes sociales destacan las profundas fallas del sistema, que en el discurso oficial se presenta como un logro revolucionario, pero enfrenta una realidad difícil y deteriorada.
