Jardiel quedó sin palabras al ver este producto en un mercado de España: "Qué abuso"

El humorista cubano Jardiel volvió a sorprender a sus seguidores con una de esas ocurrencias que solo a él se le pueden ocurrir.

Desde hace varias semanas se encuentra en España, hospedado en casa de familiares, y no ha perdido oportunidad de mostrar en redes las diferencias que percibe entre la vida en la Isla y la realidad que ahora lo rodea.

En uno de sus últimos videos aparece recorriendo un supermercado. Allí, en el área de las carnes, una compatriota lo invita a acercarse a un mostrador donde, para su sorpresa, se ofertaba carne de potro.

La reacción fue inmediata: "Esto es carne de caballo, el levantamuertos de Cuba. Cada vez que uno estaba medio matungón…" recordó con ironía, antes de que su acompañante rematara diciendo que en la Isla venderla en el mercado negro podía costar hasta 25 años de cárcel.

Con su estilo pícaro, Jardiel añadió: "Corrías más que el mismo potro que te comías".

La escena culminó con un gesto cariñoso hacia la mujer que lo acompañaba, cuando esta le dijo que ese mismo día comería carne de caballo: "Te quiero, mima. Qué bien me caes. Te amo".

Entre perros gourmet y huecos con cerca

Pero Jardiel no se quedó ahí. En otro video mostró cómo en España hasta los perros parecen tener un nivel de vida superior al de muchos cubanos.

Frente a la cámara se le ve sirviendo con cuidado la comida de Rocky, un perrito "con DNI, pasaporte y seguro médico".

Mientras abre la lata, explica: "Me pongo el nasobuco para cuidar la higiene del perro. Fue lo primero que me dijo la dueña. Eso no es así, echársela así como así. Es echársela con toda la higiene requerida. En su plato, con su cuchara, y su porción establecida por el nutricionista y el dietista".

El comediante no pudo evitar comparar la terrina con la comida para perros con la escasez en su Marianao natal.

"A mí, en Marianao, se me aprieta el condumio y le meto mano a esto sin susto. Se va lata y todo. Esto tiene pollo, proteína, minerales, vitaminas… ¡y sabe riquísimo! Y para que no sepan que estás comiendo comida de perro, ¡le rompes la etiqueta, viejo!", exclamó.

En un tercer clip, mientras caminaba por una calle española, se detuvo frente a un hueco en la acera que estaba correctamente cercado para evitar un accidente.

Con ironía soltó: "¿Usted me va a cubanizar así tan rápido? No, no, eso no es así, mira la diferencia: ¿Ven que hay una rejita? Si fuera nuestro Marianao eterno y querido, o en cualquier lugar de nuestra isla bella y hermosa, la cerquita estaba invisible, ¿entiendes? Ausente de cerca. Entonces lo que hubiese estado era el hueco. Y un apagoncito también", afirmó.

Jardiel entre Cuba y España

No es la primera vez que el humorista viaja a España. Con pasaporte español, suele viajar al país europeo, donde incluso se ha presentado en algunos escenarios.

Sin embargo, esta vez su estadía parece más prolongada, y su contenido digital se ha llenado de comparaciones jocosas entre "su Marianao eterno" y la vida europea.

En enero ya había causado revuelo al anunciar en Instagram que salía de Cuba: "Ay ay, mira esto, qué frío… parece que me entró un frente frío de Marianao. Qué hambre tengo", dijo entonces.

En aquella ocasión muchos especularon si sería una despedida definitiva, aunque poco después regresó a La Habana, donde incluso bromeó con su retorno corriendo por las calles como si nunca se hubiera ido.

Hoy, desde supermercados con carne de caballo hasta calles con huecos vallados, Jardiel sigue haciendo lo que mejor sabe: convertir en humor las diferencias más simples, arrancando carcajadas tanto a los cubanos que viven en la Isla como a los que lo siguen desde fuera.

