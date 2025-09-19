Nieto de Raúl Castro aparece en fiesta de lujo en Cayo Santa María

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo y nieto del exgobernante Raúl Castro, fue captado en una fiesta de lujo en el Hotel Playa Cayo Santa María Beach Resort & SPA, uno de los enclaves turísticos más exclusivos de Cuba, mientras el país atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia.

La imagen, difundida por Cubanos por el Mundo, muestra al hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja y de Déborah Castro Espín sentado en primera fila, vistiendo ropa de marca y compartiendo mesa en un ambiente de abundancia, luces y música en vivo. El evento fue organizado por Gaviota, conglomerado turístico controlado por los militares y considerado uno de los pilares económicos de la familia Castro.

En la descripción de la foto se habla de un escenario con mesas repletas de manjares, fuegos artificiales y ambiente de opulencia, un contraste brutal con la realidad de millones de cubanos que enfrentan apagones de 24 horas, desabastecimiento de alimentos, hospitales colapsados y una vida marcada por la escasez.

Un “orgullo histórico” para Gaviota

En un video oficial compartido por la propia empresa turística, se celebró la inauguración de la feria “Destinos Gaviota 2025” como un “hecho histórico” con la participación de más de 3,000 visitantes de 45 países, a quienes se les presentó la isla como un “paraíso turístico en renacer”.

La velada contó con un espectáculo artístico en el que participaron figuras como El Micha, entre otros músicos, en un ambiente rodeado de lujo y exclusividad. Mientras la cúpula del poder festejaba con artistas invitados y turistas extranjeros, el pueblo cubano sigue sumido en la penuria diaria.

No es la primera vez

La aparición de El Cangrejo en Cayo Santa María ocurre apenas semanas después de que fuera visto en Santiago de Cuba, asistiendo a un concierto de los reguetoneros Dany Ome y Kevincito El 13 en el bar St. Pauli, y más tarde bailando en primera fila durante el “Rumbón Mayor” en la Alameda santiaguera, en medio de fuertes medidas de seguridad y custodia policial.

En aquel momento, las críticas también estallaron en redes sociales por el contraste entre la vida nocturna de la élite y la penuria del pueblo, que en ciudades como Santiago sigue enfrentando apagones interminables, falta de agua y alimentos, y una “alegría forzada” impuesta desde arriba.

El privilegio en tiempos de crisis

El nieto de Raúl Castro, que ostenta grado de teniente coronel del Ministerio del Interior y forma parte del equipo de seguridad de su abuelo, vuelve a quedar en el centro de la polémica por su presencia constante en fiestas y espectáculos, blindado por la protección del aparato de seguridad del Estado.

Su imagen disfrutando entre lujos simboliza, para muchos cubanos, la distancia cada vez mayor entre la cúpula de poder y la vida cotidiana del pueblo. Mientras la propaganda oficial habla de resistencia frente al “bloqueo”, los herederos del castrismo siguen celebrando en escenarios exclusivos que el cubano común jamás podrá pisar.

