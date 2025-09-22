Cantante surcoreana propone casarse con rumba cubana: "Así celebran en Cuba, y yo quiero lo mismo"

Vídeos relacionados:

La popular cantante y comediante surcoreana Song Eun-i sorprendió al público de su país al declarar que, si algún día se casa, lo hará "al estilo cubano": con música, baile, y una fiesta de tres días como las que vio en la Isla.

Durante su participación en el programa de variedades emitido por el canal surcoreano Vivotv, Song escuchó atentamente el relato del director Jang Hang-jun, quien recordó con entusiasmo cómo se celebran algunas bodas en Cuba.

“Cuando fui a Cuba, celebraban las bodas en lugares como palacios. Cuando gritaban: "¡Los declaro marido y mujer!", todos aplaudían: ‘¡Guau!’. Suena música, bailan, se suben a un coche frente al lugar de la boda, van a casa de la novia y beben y festejan durante tres días”, dijo.

Visiblemente emocionada por la imagen de alegría colectiva y espontaneidad, la artista surcoreana respondió sin titubeos: “Si me caso, lo haré así. Vengan todos a mi casa”, desatando risas entre los presentes.

Aunque su comentario fue recibido con tibios aplausos, Song insistió en que hablaba en serio: “¿Creen que es imposible?”, dijo entre risas, según reportó The Chosun Daily y el medio de entretenimiento OSEN.

¿Quién es Song Eun-i?

Song Eun-i, de más de 50 años, es una reconocida comediante, cantante y productora de televisión en Corea del Sur, con una carrera de más de tres décadas en la industria del entretenimiento. Se ha ganado el cariño del público asiático por su humor ácido, su espontaneidad y su capacidad para reinventarse como empresaria y creadora de contenidos.

Fundadora de la agencia Content Lab VIVO, ha impulsado a decenas de jóvenes talentos y actualmente participa activamente en programas de variedades donde mezcla humor con reflexiones sobre la vida cotidiana.

Aunque no es conocida por el gran público en Cuba, en su país es una figura influyente en los medios y sus declaraciones suelen generar titulares.

La fiesta cubana que inspira al mundo

La declaración de Song ha generado comentarios positivos en redes sociales, sobre todo por la alegría, calidez y fuerte sentido comunitario que caracteriza muchas celebraciones en la isla, a pesar de las dificultades económicas o sociales.

En un contexto donde las bodas suelen ser ceremonias formales en Corea del Sur, su propuesta representa una ruptura con las tradiciones rígidas y un guiño a un modelo más humano, cercano y auténtico.

“Tengo más de 50 años, pero también tengo mucha curiosidad por el matrimonio”, confesó la comediante.

Un homenaje inesperado a la cultura cubana

Aunque la referencia de Song Eun-i pueda parecer anecdótica, para muchos cubanos dentro y fuera de la isla no pasa desapercibida que su forma de festejar, con música, comida compartida, vecinos bailando en la calle y abrazos sinceros, siga siendo un símbolo de identidad y orgullo que trasciende fronteras.

Y mientras Song sigue soltera y soñando con su fiesta cubana ideal, en Cuba probablemente ya haya quienes estén dispuestos a organizarle la conga.

