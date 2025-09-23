Servicio Secreto desmantela amenaza masiva a las telecomunicaciones en Nueva York

Vídeos relacionados:

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este martes que desmanteló una red de más de 300 servidores SIM y 100,000 tarjetas SIM desplegadas en el área metropolitana de Nueva York, capaces de colapsar el sistema de telecomunicaciones, bloquear torres de telefonía y ejecutar ataques anónimos.

La operación se llevó a cabo en vísperas de la Asamblea General de la ONU, cuando cerca de 150 líderes mundiales se encuentran en Manhattan, expuso la entidad en una ubicación en la red social X.

Según las autoridades, la red representaba una amenaza inminente tanto para la seguridad de las comunicaciones como para la misión de protección de altos funcionarios estadounidenses.

Riesgo de caos en la ciudad

Según el comunicado, los investigadores advirtieron que este sistema clandestino tenía el potencial de interrumpir llamadas de emergencia al 911, saturar redes móviles y habilitar comunicaciones encriptadas entre actores criminales y estatales hostiles.

“El potencial de disrupción para las telecomunicaciones del país no puede ser subestimado”, declaró el director del Servicio Secreto, Sean Curran, quien subrayó que la prioridad de la agencia es la prevención y que amenazas de este tipo serán rastreadas y neutralizadas de inmediato.

Investigación en curso

El hallazgo se produjo como parte de una investigación de inteligencia protectiva sobre amenazas de telecomunicaciones dirigidas contra altos funcionarios del Gobierno. El material incautado estaba distribuido en un radio de 35 millas alrededor de la sede de la ONU, lo que aumentaba el riesgo de un ataque durante la reunión global.

La operación, cuya investigación continúa en curso, contó con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento de Justicia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la NYPD y otras agencias estatales y locales.

El examen forense de los dispositivos aún está en desarrollo, pero el análisis preliminar indica vínculos con actores estatales hostiles y personas ya conocidas por las autoridades federales. Empero, no han revelado por el momento detalles sobre el gobierno o los grupos criminales vinculados a la red, según la agencia AP.

Un nuevo frente de riesgo

Funcionarios advirtieron que este caso revela un nuevo tipo de amenaza contra la infraestructura invisible que mantiene conectadas a las grandes ciudades.

En un momento en que Manhattan concentra líderes y delegaciones internacionales, el desmantelamiento de esta red evitó lo que pudo haber sido un caos de telecomunicaciones con graves consecuencias para la seguridad y la respuesta de emergencia.

