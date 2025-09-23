Yandy Díaz, imparable: reconocido como Jugador de la Semana en la Liga Americana

Vídeos relacionados:

El cubano Yandy Díaz fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Americana, tras firmar una actuación ofensiva espectacular que lo consolida entre los bateadores más consistentes de la temporada 2025.

De acuerdo con MLB en la red social X, Díaz bateó un impresionante .591 de promedio (22-13), con 1 jonrón, 4 impulsadas y 9 boletos recibidos, números que reflejan tanto su poder como su disciplina en el plato.

Entre los mejores de la temporada

El inicialista de los Tampa Bay Rays es además uno de los siete jugadores que promedian .300 o más en la presente campaña, ratificando su estatus como uno de los cubanos más destacados de las Grandes Ligas y pieza clave en la ofensiva de su equipo.

Con este nuevo reconocimiento, Yandy Díaz, quien hace unos días llegó a 100 cuadrangulares en la Gran Carpa, sigue consolidando su nombre entre los bateadores élite de la MLB.

Olson, el mejor de la Liga Nacional

En tanto, el inicialista titular de Bravos de Atlanta, Matt Olson, se llevó el galardón por la Liga Nacional, igualmente luego de una semana espectacular madero en mano, en la cual su equipo estuvo sobrado desde el punto de vista ofensivo.

