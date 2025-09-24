Shakira y Beéle sacudieron TikTok con un video que nadie vio venir: los dos artistas barranquilleros, bailando sabrosón al ritmo de “Currucuchú”, tema de la también costeña Niña Emilia. El clip, grabado en un estudio de grabación, muestra a ambos compartiendo baile, ritmo y complicidad al mejor estilo del Caribe colombiano… y el internet simplemente colapsó.

La escena encendió miles de comentarios en redes sociales, donde la mezcla de sorpresa, humor y desconcierto fue inmediata. ¿Shakira bailando con Beéle? Para muchos, eso era señal de algo grande: tal vez una colaboración, tal vez una campaña para los carnavales. Pero para otros, la pregunta no era qué bailaban, sino con quién lo bailaban.

Y es que el nombre de Beéle no ha estado lejos de la polémica últimamente. El joven cantante enfrenta una demanda por parte de su expareja, Isabella Ladera, quien lo acusa de filtrar un video íntimo. En ese contexto, el baile con Shakira —una artista que ha sido símbolo de empoderamiento tras su separación de Piqué— fue visto por algunos como un paso en falso. Los comentarios no tardaron: “Shakira, ese es del team Piqué” o “Noooo, Shaki, ese no hace de too”, “Después de esto solo falta que grabe con Nodal”, “Este es el Piqué de Temu”, “Todos facturan menos Isabella y Piqué”, “De la BZRP session a esto... qué bajón” o “Ya ni los algoritmos te cuidan, Shakira”

Sin embargo, otros usuarios se centraron en lo positivo: dos barranquilleros orgullosos de su tierra, mostrando su cultura, bailando con sabor y dejando claro que el Caribe colombiano es alegría, música y energía. “Esto es sabor costeño, ustedes no lo entienden”, escribió una fan. “Barranquilla pal mundo otra vez”, agregó otro.

El clip también sirvió como excusa para el desahogo colectivo. TikTok se llenó de memes, reacciones teatrales y frases como “quedé mínimo común múltiplo”, “pensé que era IA” o “pestañea si estás en peligro, Shakiiii”. Más que un video, fue una chispa que encendió el festival de creatividad que solo las redes saben provocar.

En medio del alboroto, Isabella Ladera reapareció en redes sociales, sonriente y acompañada de su actual pareja, dejando atrás el escándalo y enfocada en su bienestar. Cuando le preguntaron por qué estuvo tan ausente, respondió: “Taba mal, pero yaa… ya todo bien”. Una frase sencilla, pero que dejó claro que también ella está en otra etapa.

Lo cierto es que, más allá de polémicas, el video de Shakira y Beéle demostró algo: cuando dos barranquilleros se juntan a bailar, el mundo los mira. Y aunque no sepamos todavía si esto se trata de una canción, una promoción para el carnaval o simplemente una buena rumba, el currucuchú ya hizo su trabajo: poner a todos a hablar.

