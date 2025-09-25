Cubanos recogen latas de cerveza vencidas arrojadas a la basura en La Habana

Momento en que una docena de cubanos recogieron latas de cerveza bucanero de la basura

Una escena que genera indignación y tristeza se vivió recientemente en el barrio de Luyanó, en el municipio Diez de Octubre, La Habana, donde al menos una docena de personas fue captada recogiendo latas de cervezas vencidas de un contenedor de basura.

Las impactantes imágenes, difundidas a través de redes sociales, han vuelto a poner en evidencia el nivel de precariedad al que están siendo empujados muchos cubanos.

El incidente ocurrió en la confluencia de las calles Concha y Pedro Pernas.

En el video, publicado en Instagram por el influencer Un Martí To’ Durako, se observa a varias personas, incluidos menores de edad, compitiendo por recuperar las latas descartadas, presuntamente por una mipyme que no siguió el protocolo adecuado de desecho de productos vencidos.

“¡Qué triste ver estas cosas, asere, una mipyme en Cuba botando las latas de cervezas vencidas en la basura y miren lo que pasó!”, escribió el influencer al compartir el contenido.

En el material audiovisual se ve a un par de individuos empujando un contenedor verde hacia el basurero, donde más personas ya estaban escarbando entre desechos.

En el entorno no solo predomina la basura esparcida, sino también lo que parecen ser aguas albañales, aumentando el riesgo sanitario de la escena.

Una internauta, vecina del lugar, confirmó que las cervezas estaban vencidas:

“Eso fue en la esquina de mi casa. No servían, ninguna. Lo que la gente es así, estaban vencidas y ponchadas las latas, lo dijeron, pero el cubano no escucha”.

Otra vecina de la misma calle comentó con pesar: “Pues sí, así, bien triste. Yo vivo ahí mismo en esa calle, lamentablemente. Esa es la vida que tiene el cubano, pero eso lo da la miseria. Qué triste”.

Un reflejo de la crisis: Miseria, hambre y peligro sanitario

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos mostraron empatía con quienes recogían las cervezas, otros criticaron duramente al autor del video por burlarse de la situación.

“Al que grabó: no sé dónde le ves la gracia. Debería darte vergüenza que todo el mundo escuche cómo te ríes de las desgracias de tu pueblo. Ten cuidado, ¿eh?, quién sabe si la próxima semana te vemos a ti en un video recogiendo latas”, advirtió un usuario indignado.

Otros comentarios alertaron sobre los riesgos de salud asociados a consumir productos vencidos y expuestos a la intemperie.

“Seguramente las van a consumir y terminarán enfermos. Posiblemente también van a vender las latas en el mercado negro como si no estuvieran echadas a perder”, lamentó otro usuario.

“Es una irresponsabilidad gigantesca botar productos de consumo a la basura pública. Para eso hay lugares en los que se desecha e incinera lo que por salud no se puede consumir, porque incluso puede provocar la muerte de una persona o varias”, alertó una internauta.

El suceso también generó críticas al manejo de productos caducados por parte de actores económicos privados, como las mipymes.

“Eso debe ser de una mipyme que se venció y la botan. El procedimiento debe ser llamar a salud pública y que ellos destruyan ese producto vencido (aplica para todo). Pero como nada funciona...”, señaló un comentario que resumía el sentir generalizado.

Un fenómeno repetido: Cuando la escasez se impone

Este tipo de hechos no son aislados. En junio pasado, otro episodio similar ocurrió en el municipio de Marianao, cuando un camión que transportaba cerveza Cristal se volcó en el barrio Pogolotti.

Al regarse las latas en la vía pública, numerosos vecinos se acercaron para recogerlas, sin saber si el producto había sido dañado por el impacto o si aún era seguro para el consumo.

Estos casos, aunque lamentables, se han vuelto recurrentes en la Cuba actual, marcada por una crisis económica profunda, escasez de productos básicos y deterioro de las condiciones sanitarias y sociales.

La inflación, la falta de poder adquisitivo y el colapso de servicios esenciales empujan a la ciudadanía a comportamientos de supervivencia que reflejan una realidad alarmante.

Lo que en otros contextos sería visto como un acto desesperado, en Cuba se ha convertido en una manifestación común del día a día.

El drama humano tras la imagen

El gesto de rebuscar entre la basura por una cerveza vencida -posiblemente en mal estado y potencialmente peligrosa- va más allá del simple deseo de tomar alcohol. En un país donde el entretenimiento, la socialización y hasta la dignidad se han vuelto lujos, hasta una lata de cerveza descartada puede parecer una oportunidad, un escape o una moneda de cambio.

No obstante, detrás de estas imágenes impactantes hay un drama humano que debería provocar reflexión y acción, no burla.

La miseria no es motivo de risa, y la responsabilidad de las autoridades, de los actores económicos y de la sociedad civil debería ser garantizar que ningún ciudadano tenga que arriesgar su salud por un sorbo de cerveza vencida en un basurero.

