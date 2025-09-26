“No puedo creerlo”: Madre cubana rompe en llanto al ver a su hijo por sorpresa en Cuba después de tres años

Un emotivo video que circula en redes sociales muestra el momento en que un cubano sorprende a su familia al regresar a su casa en Cuba después de tres años sin poder visitarlos.

En las imágenes, compartidas en TikTok por el usuario @arianiglesias188, se observa a la madre del joven completamente emocionada y sin poder contener las lágrimas al verlo aparecer en la cocina del hogar. La mujer, incrédula en un primer instante, termina fundiéndose en un fuerte abrazo con su hijo.

El reencuentro también incluyó a otros familiares que lo recibieron entre lágrimas, abrazos y expresiones de alegría, reflejando el impacto que tienen estas largas separaciones en muchas familias cubanas.

El video, acompañado de varias fotos, ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, quienes han comentado la difícil realidad de quienes pasan años sin poder reencontrarse con sus seres queridos debido a la migración.

Este tipo de escenas se repite en miles de hogares cubanos, marcados por la emigración y la distancia, donde el regreso de un familiar se convierte en una celebración cargada de emociones.

