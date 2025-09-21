Joven llega de sorpresa a casa de su madre tras años y en las redes la regañan: "Eso no se hace"

Un emotivo reencuentro entre madre e hija ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, después de que una joven cubana decidiera regresar de sorpresa a la isla para reencontrarse con su familia.

En un video compartido en TikTok por la usuaria @titad97, se observa el momento exacto en que la madre de la joven no puede contener la emoción al verla entrar en su cuarto. Impactada por la inesperada visita, la mujer se sienta en la cama, se cubre el rostro con las manos y rompe en llanto.

Durante varios segundos la madre apenas logra mirarla, hasta que finalmente ambas se funden en un fuerte abrazo que desata las lágrimas de quienes han visto la escena en la plataforma.

Los reencuentros familiares suelen generar gran impacto en la comunidad cubana, marcada por la migración y la separación de sus seres queridos. Este tipo de escenas emociona a muchos porque reflejan el anhelo compartido de estar cerca de la familia, a pesar de las distancias.

