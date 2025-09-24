Después de tres años sin ver a su familia ni pisar su barrio, el joven cubano Raidel Ramírez (@raidel_ramirez.5) regresó a Cuba y compartió el emotivo momento en TikTok. Lo que más ha conmovido a miles de personas no fue un discurso ni un regalo costoso, sino un gesto de humildad que habló por sí solo.

Al llegar, saludó a vecinos y amigos, pero lo que más llamó la atención fue que se quitó los zapatos antes de pisar la tierra roja del barrio donde creció. Descalzo, caminó entre su gente, recibiendo abrazos sinceros, sonrisas y lágrimas. En cuestión de horas, el video se hizo viral y desató una ola de nostalgia entre cubanos dentro y fuera de la isla.

“Se quitó los zapatos como símbolo de respeto y amor a su tierra”, comentó una usuaria. “Eso es humildad de verdad”, escribió otra persona. “No lo conozco, pero lloré como si fuera mi hermano”, confesó alguien más.

El barrio —que muchos identifican como Güira de Melena, en Artemisa— se volcó a las calles para recibirlo. Raidel no solo abrazó a todos, también se tomó el tiempo de responder con cariño los comentarios que le dejaron en redes, incluyendo una disculpa pública por no haber saludado a una joven que lo esperaba en el portal: “Con la emoción se me pasó, no la conocía. Pero lo siento mucho”, escribió.

Otros comentarios reflejan la profunda conexión que generó su video: “Yo también me quitaré los zapatos el día que vuelva”, “Verlo así, tan sencillo, me estremeció el alma” o “Ese abrazo con tierra colorada no se olvida nunca”.

Su video tocó el corazón de muchos porque recordó algo simple, pero poderoso: el valor de regresar como uno salió, sin pretensiones, con los pies en la tierra y el alma llena de recuerdos.

