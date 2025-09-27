Un cubano se ha vuelto viral en TikTok tras mostrar una casa en venta por apenas 1.500 dólares en Michigan, Estados Unidos, un precio que muchos consideran impensable en el mercado inmobiliario actual.

Para ponerlo en perspectiva: el nuevo iPhone 17 Pro Max cuesta alrededor de 1.399 dólares, lo que significa que esta casa vale solo 100 dólares más que uno de los teléfonos más caros del mercado.

La propiedad, sin embargo, no se encuentra en buenas condiciones. En el video, el creador Omar Alfonso (@omar.alfonso91) recorre la vivienda y comenta:

"La casa de 1.500 dólares. Se la voy a enseñar en este video. La sala, la cocina, miren qué terraza más buena tiene la cocina. Fuera tiene otra terraza y el patio. Mi gente, este es el sótano de la casa, lo que pasa es que a mí me da miedo, para qué les voy a decir. Aquí cabe una casa más, puedes hacer un efficiency si quieres."

Aunque la estructura está visiblemente deteriorada —techos caídos, paredes rotas y un sótano oscuro—, el bajo precio ha despertado un enorme interés entre usuarios latinos, especialmente cubanos.

En pocos días, el video ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y más de 400 comentarios, muchos de ellos solicitando la dirección exacta, el enlace de la página de venta o información de contacto para adquirir la vivienda.

Entre las reacciones más destacadas: “¿Dónde está eso? Yo la compro ya.”, “Eso hay que hacerlo nuevo completo, pero vale la pena.” o “Después de remodelarla la puedes vender en 80 mil.”

Otros usuarios bromearon sobre el estado de la propiedad con comentarios como: “Eso parece la casa del terror.”, “Vienen con fantasmas incluidos.” o “Debe estar construida sobre un cementerio.”

Más allá del humor y los memes, este caso refleja una realidad creciente: cada vez más personas están dispuestas a invertir en propiedades económicas con potencial de renovación, aunque eso implique empezar desde cero y asumir los riesgos que conlleva.

