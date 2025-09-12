Aumentan costos mensuales para propietarios en EE. UU.: estos son los estados más caros

Vídeos relacionados:

El costo de ser propietario en Estados Unidos continúa en ascenso. Según datos recién publicados por la Oficina del Censo, el gasto mensual promedio para los hogares con hipoteca se ubicó en $2,035 durante 2024, un incremento del 3.8 % respecto al año anterior, cuando era de $1,960 (ajustado por inflación).

El informe, parte de las Estimaciones de 1 Año de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, destaca que los propietarios destinaron en promedio un 21.4 % de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, incluyendo pagos hipotecarios, seguros, impuestos, servicios y cuotas asociadas.

“Uno de los indicadores clave de la asequibilidad de la vivienda es cuánto del ingreso se gasta en costos esenciales”, explicó Jacob Fabina, economista de la Oficina del Censo.

Los estados con mayores costos mensuales para propietarios con hipoteca fueron el Distrito de Columbia ($3,181), California ($3,001), Hawái ($2,937) y New Jersey ($2,797), reflejando una tendencia donde el acceso a la propiedad se ha vuelto cada vez más exclusivo.

Propiedades pagadas y desigualdad regional

A pesar del alza general, el número de viviendas pagadas en su totalidad —sin hipoteca— también aumentó: en 2024 se contabilizaron alrededor de 35 millones de hogares sin pagos hipotecarios, unos 900,000 más que en 2023. Vermont y Nuevo México registraron los mayores incrementos relativos en este tipo de propiedad libre de deuda.

En paralelo, más de 21.6 millones de propietarios pagaron cuotas de asociaciones de condominio o comunidades residenciales (HOA), con un costo mediano de $135 al mes. Nevada (51 %), Florida (44 %) y Arizona (45 %) fueron los estados con mayor proporción de hogares sujetos a estos pagos.

Lo más leído hoy:

Los alquileres también suben

El informe también señala un aumento en el costo de los alquileres: la renta bruta mensual pasó de $1,448 en 2023 a $1,487 en 2024, un alza del 2.7 %. Sin embargo, el porcentaje del ingreso destinado a la renta se mantuvo estable en el 31 %.

Estados como Delaware, Mississippi, Idaho, Vermont y Alabama reportaron los mayores aumentos porcentuales en el costo del alquiler, todos superiores al 6.5 %.

Contexto: inflación y desigualdad

Este aumento de los costos se da en un entorno donde la inflación continúa golpeando a los hogares. En junio de 2025, la inflación en Estados Unidos registró un alza interanual del 2.4 %, impulsada principalmente por el encarecimiento de la vivienda y los alimentos, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Aunque moderada, la inflación sigue afectando directamente el poder adquisitivo, sobre todo en estados con precios de vivienda históricamente altos.

En contraste, estados como Virginia Occidental, Indiana y Kansas se posicionan como los más accesibles del país, según un análisis reciente del canal económico CNBC. Virginia Occidental, por ejemplo, tiene un índice de costo de vida de apenas 84.1, y menos del 20 % de sus habitantes destina más de un tercio de sus ingresos a pagar vivienda.

En Miami, el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable

En zonas como el sur de la Florida, la crisis inmobiliaria es aún más aguda. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar alertó esta semana sobre la imposibilidad creciente de acceder a una vivienda en Miami, ciudad donde más del 60 % de los inquilinos dedica al menos un tercio de sus ingresos al alquiler. La legisladora pidió “soluciones audaces” y criticó la falta de vivienda asequible, en medio de precios que superan los $500,000 por unidad en zonas populares.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha reiterado su compromiso con la vivienda asequible como “parte fundamental del sueño americano”, durante la Exhibición de Vivienda Innovadora 2025.

Los nuevos datos del Censo confirman que el acceso a la vivienda, ya sea como propietario o inquilino, sigue siendo uno de los principales desafíos económicos en Estados Unidos. La brecha entre estados con costos accesibles y los grandes centros urbanos continúa ampliándose, dejando a millones de familias en la incertidumbre.

Preguntas Frecuentes sobre el Costo de la Vivienda y la Inflación en EE.UU. en 2024