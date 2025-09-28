Muere el esgrimista cubano Camilo Bory Barrientos en Italia

Vídeos relacionados:

El mundo de la esgrima en Italia y Cuba está de luto tras el fallecimiento repentino del maestro Camilo Bory Barrientos, ocurrido en Taranto, Italia, a causa de un infarto a los 53 años.

El deportista y entrenador cubano, nacido el 28 de octubre de 1971 en Santiago de Cuba, fue una figura destacada tanto en la selección cubana como en el Club de Esgrima de Taranto, donde desde 2008 formó a generaciones de jóvenes atletas.

La Federación Italiana de Esgrima (FIS) expresó su pesar por la pérdida y anunció el aplazamiento del primer Campeonato Regional Italiano de Bari como señal de duelo.

Tras una destacada carrera como esgrimista en su país, Camilo llegó a Italia en 2008 gracias a un acuerdo de colaboración internacional entre la FIS y la Federación Cubana.

En la región sureña de Apulia se convirtió en un pilar del cuerpo técnico del Club de Esgrima de Taranto, donde entrenaba a niños y niñas, a los que les enseñaba la disciplina deportiva y les inculcaba sus valores.

"Con habilidad, humildad y empatía, siempre tuvo predilección por el espíritu de equipo. Como él mismo relató en una entrevista (...) que transmite en unas pocas palabras emblemáticas su filosofía sobre la esgrima y más allá: 'En el gimnasio estamos unidos, trabajamos juntos y en paz. Ponemos esfuerzo y entusiasmo, y así avanzamos. Como una familia'", citó la Federación.

El Club de Esgrima de Taranto, su casa deportiva durante casi dos décadas, lo despidió como "un referente, maestro y guía para los cientos de jóvenes que tuvieron el privilegio de tenerlo como profesor", y subrayó su carisma, dedicación y generosidad dentro y fuera de la pista.

"Su pasión por la esgrima impulsó el crecimiento de toda una comunidad deportiva, inculcando valores de respeto, compromiso y lealtad", dijo.

Reconocido en Italia, olvidado en Cuba

Desde Cuba, la noticia se conoció principalmente a través de redes sociales y mensajes de amigos y excompañeros.

El grupo de Facebook "Amigos del Fajardo" expresó su dolor por la partida de Bory Barrientos, "un grande de la esgrima santiaguera y cubana".

El hecho, sin embargo, no ha tenido ninguna resonancia en instituciones y periódicos oficiales.

El periodista Yosmany Mayeta Labrada lamentó ese contraste en una publicación en Facebook.

"Camilo hizo historia en la esgrima nacional, pero como tantos atletas de su generación, tuvo que labrarse el futuro fuera de la Isla", señaló.

"Mientras en Taranto lo recordarán como 'pilar' del club y ejemplo de humildad y dedicación, en Cuba su nombre apenas aparece en las notas oficiales, muestra del olvido sistemático hacia quienes dieron glorias deportivas pero decidieron abrirse camino más allá de las fronteras", recalcó.

Una carrera brillante

Antes de asentarse en Italia, Camilo Bory Barrientos fue una de las grandes figuras de la esgrima cubana. Participó en 82 competiciones oficiales, con un palmarés de 27 medallas nacionales y 42 internacionales.

En su palmarés se destacan el oro en el Campeonato Mundial Universitario en Buffalo, Estados Unidos, cinco títulos en Juegos Panamericanos, tanto individuales como por equipos; tres medallas de oro y dos de bronce en Juegos Centroamericanos y siete preseas en la Copa Mundial.

Tras 18 años con la selección cubana, viajó a Taranto, donde se convirtió en un pilar del cuerpo técnico del club local, entrenando a niños y adolescentes que alcanzaron resultados nacionales, como medallas de oro y bronce.

Un legado que trasciende el deporte

Camilo Bory Barrientos no solo será recordado por sus éxitos en la esgrima, sino también por su calidad humana.

"Siempre generoso, disponible y dispuesto a ayudar, fue modelo de disciplina y humanidad, impulsando el crecimiento de toda una comunidad deportiva", destacó el diario italiano Giornale RossoBlu al rendirle homenaje.

La FIS y el Club de Esgrima de Taranto lo despidieron con palabras de gratitud: "¡Gracias por todo, Maestro Camilo!".

Su vida y su obra dejan una enseñanza que trasciende fronteras: el talento cubano sigue brillando en el mundo, aunque demasiadas veces lejos de la tierra donde nació.

