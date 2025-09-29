La cantante Natti Natasha y su pareja, el productor musical Raphy Pina, celebraron este domingo en Puerto Rico un inolvidable "baby shower del pueblo", donde compartieron con sus fans una de las noticias más esperadas: ¡el nombre de su segunda hija! La bebé se llamará Dominique Isabelle, y el anuncio fue recibido con aplausos, sonrisas y mucha emoción en el centro comercial The Mall of San Juan.

Desde temprano, el lugar se llenó de seguidores entusiastas que no quisieron perderse esta celebración única, pensada no solo como una fiesta familiar, sino también como un evento solidario. Música en vivo, dinámicas, regalos, concursos y hasta un sorteo de un carro del año formaron parte del menú del día, que combinó show y corazón a partes iguales.

¿Y el nombre? No fue cualquier elección. “Dominique” hace honor a las raíces dominicanas de Natti, mientras que “Isabelle” es el nombre de su mamá, quien también inspiró el nombre de su primera hija, Vida Isabelle. "Ese es el nombre de la princesita nueva", dijo Pina ante la multitud, visiblemente emocionado.

Por supuesto, no podía faltar la música. Natti subió al escenario para cantar temas como “Desde hoy”, “Criminal”, “Sin pijama” y “Cuando las traje aquí”, canción que dedicó a sus hijas y que arrancó más de una lágrima entre los presentes. ¡Un momentazo!

Entre el público se dejaron ver caras conocidas, como Miredys González, la exesposa de Daddy Yankee, y su hija Jesaaelys Ayala, quienes asistieron al evento con total complicidad con la familia. Su presencia no pasó desapercibida y fue tema de conversación en redes, aunque no participaron en el show.

Y como en toda buena fiesta, hubo premios. Una embarazada se llevó 3.000 dólares por adivinar el tamaño exacto de la pancita de Natti, mientras que otras cuatro personas que acertaron el nombre de la bebé ganaron 1.000 dólares cada una. Pero el premio mayor fue para una familia que ganó un carro del año, ¡y la madre estaba dando a luz en ese mismo momento!

Captura de Instagram / Mireddys

La noticia de que sería una niña ya se había dado unos días antes, cuando Natti sorprendió en Premios Juventud 2025 con un vestido blanco que se iluminó de rosa durante su presentación. Ahora, con Dominique Isabelle en camino, la cantante sigue escribiendo su historia familiar con amor, música y mucha conexión con su gente.

