Entra en vigor la subida del salario mínimo en Florida: Así impactará a los trabajadores desde este martes

El salario mínimo en Florida subirá oficialmente este martes 30 de septiembre a 14 dólares por hora, en cumplimiento con la enmienda constitucional aprobada por los votantes del estado en 2020.
Se trata de un incremento automático que forma parte del plan gradual para alcanzar los 15 dólares por hora en 2026, un nivel superior al mínimo federal de 7,25 dólares que no se ha modificado en 16 años.
Según informó Telemundo 31, el ajuste también impactará a los trabajadores que reciben propinas, cuyo sueldo mínimo pasará de 9,98 a 10,98 dólares por hora a partir del final de septiembre.
Actualmente, Florida es uno de los estados con un salario mínimo más alto que el federal. De acuerdo con AS USA, la legislación establece que después de 2026 los incrementos estarán vinculados al Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés), lo que permitirá que los salarios sigan el ritmo de la inflación y no se vea afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.
Camino hacia los 15 dólares y más allá
El proceso de aumentos comenzó en 2021, cuando el salario mínimo se ubicó en 10 dólares por hora. Desde entonces, cada 30 de septiembre se ha sumado un dólar adicional hasta llegar a los 14 de este año. En 2026, la tarifa llegará al esperado umbral de 15 dólares por hora, mientras que el pago mínimo para empleados con propinas alcanzará los 11,98 dólares.
Ese monto se mantendrá vigente hasta diciembre de 2027, y a partir de 2028 los incrementos estarán determinados por los índices de inflación, un esquema diseñado para que los salarios reflejen el costo real de vida en el estado.
Un cambio significativo para los trabajadores
El ajuste tiene un impacto directo en cientos de miles de empleados en sectores como la hostelería, los servicios y el comercio, donde la comunidad latina, incluidos miles de cubanos, tiene una fuerte presencia laboral. Para muchos, este incremento significa un respiro en medio del alto costo de vida en ciudades como Miami, Orlando o Tampa.
Con este cambio, Florida se consolida dentro de la lista de más de 20 estados que ofrecen salarios mínimos por encima del estándar federal, en un contexto en el que cada año más trabajadores dependen de estas medidas para sostenerse frente al encarecimiento de la vivienda, los alimentos y otros gastos básicos.
Preguntas frecuentes sobre el aumento del salario mínimo en Florida
¿Cuánto aumentará el salario mínimo en Florida este año?
El salario mínimo en Florida subirá a 14 dólares por hora a partir del 30 de septiembre de 2025. Este aumento es parte de un plan gradual que busca llegar a 15 dólares por hora en 2026.
¿Cómo afectará el aumento del salario mínimo a los trabajadores con propinas?
El salario mínimo para los trabajadores que reciben propinas aumentará a 10,98 dólares por hora. Los empleadores pueden aplicar un "crédito por propinas" de 3,02 dólares, siempre que las propinas sean suficientes para alcanzar el mínimo legal de 14 dólares por hora.
¿Qué cambios se esperan en el salario mínimo de Florida después de 2026?
A partir de 2026, los aumentos del salario mínimo en Florida estarán vinculados al Índice de Precios al Consumidor (CPI). Esto significa que el salario mínimo se ajustará anualmente en función de la inflación, garantizando que los salarios reflejen el costo de vida en el estado.
¿Qué obligaciones tienen los empleadores con el nuevo salario mínimo en Florida?
Los empleadores deben actualizar sus sistemas de nómina y sustituir los carteles informativos obligatorios con los salarios mínimos actualizados. Además, deben asegurar que todos los pagos a partir del 30 de septiembre cumplan con el nuevo mínimo legal, para evitar sanciones legales.
¿Cuáles son los sectores más afectados por el aumento del salario mínimo en Florida?
El aumento del salario mínimo afecta especialmente a sectores con sueldos tradicionalmente bajos, como la hostelería, el turismo, el comercio minorista, los servicios de cuidado personal y la restauración. En estos sectores, el cumplimiento del nuevo salario mínimo será vigilado por las autoridades.
