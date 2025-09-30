Entra en vigor la subida del salario mínimo en Florida: Así impactará a los trabajadores desde este martes

Vídeos relacionados:

El salario mínimo en Florida subirá oficialmente este martes 30 de septiembre a 14 dólares por hora, en cumplimiento con la enmienda constitucional aprobada por los votantes del estado en 2020.

Se trata de un incremento automático que forma parte del plan gradual para alcanzar los 15 dólares por hora en 2026, un nivel superior al mínimo federal de 7,25 dólares que no se ha modificado en 16 años.

Según informó Telemundo 31, el ajuste también impactará a los trabajadores que reciben propinas, cuyo sueldo mínimo pasará de 9,98 a 10,98 dólares por hora a partir del final de septiembre.

Actualmente, Florida es uno de los estados con un salario mínimo más alto que el federal. De acuerdo con AS USA, la legislación establece que después de 2026 los incrementos estarán vinculados al Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés), lo que permitirá que los salarios sigan el ritmo de la inflación y no se vea afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.

Camino hacia los 15 dólares y más allá

El proceso de aumentos comenzó en 2021, cuando el salario mínimo se ubicó en 10 dólares por hora. Desde entonces, cada 30 de septiembre se ha sumado un dólar adicional hasta llegar a los 14 de este año. En 2026, la tarifa llegará al esperado umbral de 15 dólares por hora, mientras que el pago mínimo para empleados con propinas alcanzará los 11,98 dólares.

Ese monto se mantendrá vigente hasta diciembre de 2027, y a partir de 2028 los incrementos estarán determinados por los índices de inflación, un esquema diseñado para que los salarios reflejen el costo real de vida en el estado.

Un cambio significativo para los trabajadores

El ajuste tiene un impacto directo en cientos de miles de empleados en sectores como la hostelería, los servicios y el comercio, donde la comunidad latina, incluidos miles de cubanos, tiene una fuerte presencia laboral. Para muchos, este incremento significa un respiro en medio del alto costo de vida en ciudades como Miami, Orlando o Tampa.

Con este cambio, Florida se consolida dentro de la lista de más de 20 estados que ofrecen salarios mínimos por encima del estándar federal, en un contexto en el que cada año más trabajadores dependen de estas medidas para sostenerse frente al encarecimiento de la vivienda, los alimentos y otros gastos básicos.

