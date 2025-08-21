Una joven cubana radicada en Florida ha causado revuelo en TikTok al publicar un video donde lanza una advertencia sin filtros a quienes planean mudarse a Miami. “Miami no es para recién llegados, te lo digo por experiencia”, afirma Saray González (@saragmqueen), mientras graba desde su auto y comparte una reflexión que muchos prefieren callar.

En su video, Saray habla de lo que llama la "presión social" que, según ella, enfrentan quienes recién aterrizan en esta ciudad llena de luces, palmeras... y apariencias. “Puede que pase en otras ciudades, pero como Miami está lleno de latinos es más común. Venimos de países subdesarrollados, llegas a este país capitalista y tienes la posibilidad de adquirirlo todo, y lo quieres todo para ya”, explica. “Hay personas que llevan tres meses y ya tienen el carro del año, siempre están saliendo, y viven una vida por encima de tus posibilidades”.

Su testimonio, lejos de ser una crítica a Miami, es más bien un llamado a la realidad. “Tienes que tener las metas bien claras si te vas a mudar para acá”, advierte, y menciona que, además de las tentaciones y el ritmo acelerado, los salarios en Miami son más bajos que en otras ciudades de Estados Unidos. Para ella, si no tienes un negocio propio o un plan muy bien armado, quizás te convenga empezar en otro lugar. “Me encanta Miami, me encanta la vibra”, aclara, “pero hay que reconocer que es una ciudad para personas que están bien económicamente”.

El video ha desatado un aluvión de reacciones en los comentarios. Un usuario le respondió: “Entonces hay que llegar... pero no recién llegar”. Otro escribió entre risas: “Ni para recién llegados, ni para mí que llevo 32 años aquí. Te lo regalo con todos sus especuladores y prendas falsas”. También hubo quien defendió a la ciudad: “Yo llegué aquí y siempre me fue súper bien”, dijo una usuaria.

El debate se puso bueno cuando algunos cuestionaron su análisis. “¿En qué ciudad pagan mejor que Miami?”, preguntó un internauta. Otro fue más allá: “Dudo que una de las ciudades más caras de USA no pague bien. En Texas o Las Vegas están cobrando 12 dólares la hora, y hay estados donde pagan menos todavía”.

Más allá del debate, el video de Saray ha servido para poner sobre la mesa una realidad que muchos prefieren ignorar: en Miami, no todo lo que brilla es oro. Para algunos, es la ciudad del éxito; para otros, una trampa de apariencias y deudas. Lo cierto es que cada experiencia es distinta, pero como dijo una usuaria con sabiduría popular: “Si uno se concentra en lo suyo, se puede caer el mundo alrededor que no le afecta”. Y quizás ahí esté la clave para sobrevivir —y prosperar— en la capital del sol.

