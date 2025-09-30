Argentina de 55 años fue de visita a Cuba y un año después se casa con el cubano que conoció en Varadero: "Amor verdadero"

Una argentina de 55 años, identificada como Marcela, viajó a Varadero en 2023 con la idea de vivir una experiencia de autosuperación personal y terminó encontrando lo que ella describe como el “amor verdadero”: un cubano mucho más joven con quien acaba de casarse en la isla.
“Hace un año fui de viaje de autosuperación personal a Varadero, Cuba. Lo conocí y cada día que pasaba manteníamos contacto por WhatsApp”, contó Marcela en un video compartido en TikTok, donde muestra imágenes de la boda.
En marzo de este año decidió regresar y convivió con él durante un mes. “Él nunca había vivido con ninguna mujer”, confesó. Poco después volvió a su país para viajar a República Dominicana con su hija, pero en mayo retornó a Cuba y permaneció tres meses junto a su pareja.
“El miedo fue grande hasta que se le pasó… Llegué y vivimos cuatro meses en Cuba, nos llevamos súper bien. Y ahora…”, relató, dejando ver que la relación avanzó hasta consolidarse en matrimonio.
Las imágenes de la ceremonia muestran a la pareja sonriente y feliz, saliendo del registro civil entre aplausos, abrazos y flores. Marcela sostiene un ramo de rosas rojas mientras él viste un traje púrpura, y ambos celebran levantando las manos con entusiasmo.
La historia se ha viralizado en redes sociales, donde muchos usuarios han comentado la intensidad del romance y la decisión de la argentina de cambiar su vida tras aquel viaje a Varadero.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.