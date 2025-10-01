Régimen cubano queda fuera de la Cumbre de las Américas en República Dominicana

Vídeos relacionados:

El Gobierno de República Dominicana, actual presidente pro tempore de la Cumbre de las Américas, anunció que Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados a la décima edición del foro, priorizando, según explicó, “el éxito del encuentro y la mayor convocatoria posible”.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país anfitrión subrayó que la Cumbre de las Américas —iniciativa impulsada por Estados Unidos desde 1994 y coordinada por la Organización de los Estados Americanos (OEA)— impone ciertas limitaciones en cuanto a participación, especialmente para países que han optado por marginarse del organismo.

“Frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro”, indicó el documento, y señaló que la exclusión de estos tres países busca garantizar una representación más amplia del hemisferio y el desarrollo efectivo del foro.

El comunicado también recordó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas y que su ausencia responde a criterios estrictamente multilaterales, no bilaterales.

Aunque los tres países fueron excluidos de esta convocatoria, el Gobierno dominicano matizó que mantiene relaciones diplomáticas activas y cordiales con cada uno de ellos.

Explicó que con Cuba mantiene relaciones históricas y sólidas, con intercambios en múltiples áreas. Las diferencias políticas se han gestionado con respeto mutuo.

Sobre Nicaragua dijo que mantiene un enlace cordial, con coincidencias en foros como el SICA, la CELAC, la ONU y la SEGIB, así como un comercio bilateral equilibrado; mientras que con Venezuela subrayó que aunque existen lazos históricos, República Dominicana no ha reconocido los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales en ese país, mientras que Caracas suspendió las relaciones diplomáticas.

El comunicado concluye señalando que la decisión busca promover el diálogo político más amplio posible, con alta representatividad hemisférica, y se enmarca en una lógica de responsabilidad multilateral más que ideológica.

El régimen cubano contestó a la notificación.

El canciller Bruno Rodríguez afirmó que la Cumbre de las Américas está "construida sobre la exclusión y coerción está condenada al fracaso".

"Expresamos profunda preocupación y rechazo a decisión impuesta por gobierno EEUU a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas", expresó.