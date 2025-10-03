Puede que lo hayas visto cantar reguetón con toda la actitud del mundo, pero esta vez, Nicky Jam cambió la tarima por el aula y se puso toga y birrete. El artista recibió el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural de manos de la Universidad de la Costa (CUC) en Barranquilla, Colombia. ¿La razón? Su aporte a la música, su faceta como empresario y su influencia positiva en la cultura latinoamericana.

El reconocimiento no es menor: se trata de la máxima distinción académica que una universidad puede otorgar. Y aunque Nicky ha ganado Grammys, premios Billboard y tiene millones de fans, confesó que este diploma significa más que todos los trofeos juntos. “Nada tan gratificante como este reconocimiento”, dijo, visiblemente emocionado.

En su discurso, el cantante no se olvidó de sus raíces. Contó que creció en un barrio difícil, donde muchos de sus amigos ni siquiera lograron terminar la escuela. “Muchos no están vivos hoy”, lamentó. Y dejó una frase para recordar: “No tener educación es la verdadera pobreza”.

Nicky Jam también dedicó unas palabras especiales a su papá, quien siempre soñó con verlo recibir un título como este. “Este es el premio que más mi papá quería ver en mis manos”, aseguró. La ceremonia, llena de aplausos y ovaciones, fue compartida por la universidad y el propio artista en redes sociales.

Por si fuera poco, el momento académico coincidió con otro hito: su canción “Hiekka” junto al colombiano Beéle acaba de llegar al primer lugar del listado Latin Rhythm Airplay de Billboard. Nada mal para una semana de “graduación”, ¿no?

Además de cantante, Nicky Jam ha demostrado ser un emprendedor nato. Fundó su propio sello discográfico, protagonizó una serie biográfica en Netflix y se ha convertido en un referente para muchos jóvenes que sueñan con salir adelante. Por eso, la Universidad de la Costa no solo lo premió por sus logros artísticos, sino también por su capacidad para reinventarse.

Lo más leído hoy:

“Gracias de corazón”, escribió Nicky en Instagram, posando con su diploma y birrete. “Recibo este honor con humildad y compromiso”.

Preguntas frecuentes sobre el Doctorado Honoris Causa de Nicky Jam y su impacto en el entretenimiento