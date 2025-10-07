Detienen en Miami al boxeador cubano Yuniesky González por presunta agresión agravada

Vídeos relacionados:

El pugilista Yuniesky González fue arrestado en el condado de Miami-Dade, Florida, según informó la página especializada Boxeo Cubano en Facebook, citando registros públicos.

De acuerdo con la publicación, el fajador, de 40 años de edad, fue acusado de presunta agresión agravada con un arma mortal en un incidente clasificado como violencia doméstica.

Publicación de Facebook/BoxeoCubano

Proceso judicial en curso

El post reveló que al deportista, oriundo de la provincia de Pinar del Río, se le fijó una fianza de 5,000 dólares, la cual ya fue pagada. Por el momento, no se ha determinado culpabilidad, ya que el proceso judicial continúa en desarrollo. Tampoco se han difundido más detalles sobre el incidente ni sobre las personas involucradas.

Una carrera marcada por un episodio delicado

Yuniesky, quien tiene récord profesional de 21 victorias y seis derrotas, fue considerado en su momento una figura prometedora, con una trayectoria en crecimiento en Estados Unidos.

En el mundillo profesional, “The Monster” es conocido por su fogosidad y marcado ritmo de combate, además de no darse por vencido y brindar espectáculo para los seguidores del arte de Fistiana.

La noticia de su arresto ha causado impacto entre seguidores del deporte, al tratarse de un caso grave según el reporte oficial, que podría tener consecuencias personales y profesionales.

