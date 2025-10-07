Hamás acepta entregar las armas, pero pone condiciones

Vídeos relacionados:

Hamás comunicó a mediadores que acepta entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, pero rechaza que la gestión de la Franja de Gaza pase a un comité internacional de transición como plantea el plan de paz del presidente Donald Trump.

Según informaron a EFE fuentes conocedoras de las negociaciones, el movimiento islamista admite la entrada en Gaza de fuerzas de seguridad palestinas entrenadas en Egipto y Jordania.

A su vez, propone que la administración civil de la Franja se transfiera a un comité administrativo afiliado al gobierno palestino (ANP), a negociar en paralelo: un equipo con Israel (vía mediadores) y otro con la Autoridad Palestina.

Hamás también rechaza la presencia del ex primer ministro británico Tony Blair como “gobernador de Gaza” —aceptaría solo una supervisión remota— y pide “aclarar” los mecanismos para implementar el plan de Trump, así como garantías de que Israel no reanudará su ofensiva una vez pactado el acuerdo.

Entre las condiciones centrales, el grupo exige un “alto el fuego permanente”, la “retirada completa” del Ejército israelí de la Franja, la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria, el retorno de desplazados a sus zonas de residencia y el inicio inmediato de una reconstrucción integral bajo la supervisión de un organismo nacional palestino de tecnócratas.

Además, plantea un “acuerdo justo de intercambio de prisioneros”. En cuanto a los rehenes, las fuentes citadas por EFE sostienen que Hamás está dispuesto a entregar “a todos los rehenes y cautivos, vivos y muertos” si se logra un acuerdo.

También solicita que se permita salir de Gaza a líderes del movimiento con garantías de Estados Unidos de que no serán perseguidos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar —país mediador— afirmó que, de concretarse un pacto, la entrega de los rehenes sería la primera fase y significaría el “final de la guerra”; habló de 48 rehenes (vivos y fallecidos) en un canje con prisioneros palestinos y recalcó que los resultados deben ser “definitivos, no temporales”, aplicados de forma gradual para impedir una reanudación de la beligerancia.

Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás continuaban este martes en Sharm el Sheij, después de una primera sesión celebrada “en un clima positivo”, enfocada en identificar cuellos de botella. Hamás envió a su jefe negociador Jalil al Haya al frente de la delegación.

El acuerdo de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había presentado semanas atrás un plan integral para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que contempla un alto el fuego inmediato, la creación de un gobierno de transición sin presencia del grupo islamista y la liberación de todos los rehenes en un plazo máximo de 72 horas tras la aceptación del acuerdo.

Donald Trump lanzó un ultimátum al grupo terrorista en caso de no aceptar las condiciones: “Se desatará un infierno como nunca antes se ha visto”.

El mandatario también pidió a los civiles palestinos desplazarse hacia zonas más seguras dentro de Gaza. “A todos los palestinos inocentes: muévanse a lugares seguros. Serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar”, escribió.

Este acuerdo pondría fin a casi dos años de guerra en Gaza, que ha dejado más de 66,000 muertos palestinos —entre ellos 17,000 menores—, según el Ministerio de Salud de Gaza.

